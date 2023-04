Aquests són els 6 grans projectes de construcció i millora d'equipaments esportius de Sant Cugat

Render digital de l'interior del pavelló de gimnàstica rítmica de la Guinardera Foto: Aj. de Sant Cugat

En un acte al teatre de La Unió, l'Ajuntament va presentar la setmana passada unade la ciutat envers les demandes dels clubs locals. Unesdavant de la manca d'oferta i espais arran de l'augment demogràfic del municipi. "Calperò garantir també el bon manteniment dels actuals", ha reconegut l'alcaldessaAixí doncs, i amb la secretària general de l'Esport,, el govern local ha reunit els arquitectes dels projectes esportius que acaben d'aterrar aquesta legislatura i els que arribaran de cara al proper mandat. "Amb les millores i noves instal·lacions que projecta l'Ajuntament, el municipi poten la promoció de l'esport, els valors, els hàbits saludables i la cohesió social a Sant Cugat", han exposat reivindicant l'aposta per l'esport base i femení.Durant la trobada, l'executiu ha mostrat per primer cop com serà elamb la presentació de l’avantprojecte que l’Ajuntament ha encarregat a l’AMB i que arribarà al llarg del pròxim mandat. Un equipament que constarà d’una pista longitudinal per als esports de sala i de tres pistes transversals de bàsquet, voleibol, minihandbol i minifutbol sala.A més a més, també s'ha aprofitat per avançar detalls del futur; del; de la renovació del paviment de lade la Guinardera; deldel camp de rugbi de la Guinardera; i del canvi de gespa dels camps de futbol de Tubau, Can Magí i Mira-sol.La presentació dels projectes també ha comptat amb les intervencions d’esportistes i usuàries d’instal·lacions per ampliar la visió ciutadana sobre les necessitats més urgents de la ciutat en matèria esportiva davant d'una quinzena de les principals entitats esportives del municipi.La inversió en la millora i construcció d’instal·lacions esportives en aquest mandat ha estat dei els projectes que arribaran per al període 2023-27 serà demés.