a l'Esquerda de l'Invocador. El club d'eSports locals'ha coronat aquest dilluns com a guanyadors de la nova(LlOP). La competició oficial del popular videojoc de Riot Games -organitzada per Gamesports Electrònics- al Principat.Després de dos "splits" (temporades, en anglès) frenètics, finalment els santcugatencs van aconseguir imposar-se a l'equip. Tot plegat, en una final ambque es van jugar a Lan Party de Lleida.El projecte també compta amb el suport d'Òmnium Cultural per tal de fomentar la llengua catalana en aquest sector creixent de l'oci juvenil.