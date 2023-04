La muralla de llevant del Monestir s'obre al públic

La muralla de llevant

Imatge des de dalt de la torre hexagonal Foto: Aj. de Sant Cugat

Més intervencions al Monestir

Després de 17 mesos de treballs, finalment s'ha completat la. Les obres, valorades en prop de 450.000 euros que ha aportat la Diputació de Barcelona, han comprès el tram de mur d'uns 65 metres que toca amb l'avinguda de Francesc Macià amb les tres torres de defensa.En un acte a l'entorn del, l'alcaldessa Mireia Ingla ha destacat que el Monestir és l'i ha reivindicat la seva connexió amb el passat medieval dels terrenys. Per aquest motiu, la batllessa republicana considera que preservar aquest "" és un deure de totes les administracions.En aquesta línia, la vicepresidenta de la Diputació de Barcelona i exalcaldessa,, ha reivindicat que ja des del 2017 es va començar a redactar un conveni que incloïa un projecte per protegir tot l'entorn d'aquest monument a partir de diverses inversions econòmiques aportades entre el consistori i l'administració supramunicipal.Segons s'ha indicat, el terreny on es disposen les muralles és d', amb una llarga seqüència de 2.000 anys d'ús des de l'època romana. Les obres que ara s'han fet també han inclòs una recerca arqueològica intramurs, amb l'excavació de diversos sondejos per recollir més dades sobre les muralles i analitzar el potencial arqueològic del sector. Això ha permès confirmar que la fonamentació i la base d'aquesta construcció ési que dos segles més tard, al segle XVI, es va remodelar.En el tram restaurat s'hi poden observar modificacions com l'eliminació d'elements defensius amb motiu de la Guerra de Successió del 1714 o la creació de cisternes per regar els horts exteriors a l'interior de les torres.Durant les pròximes setmanes, l'Ajuntament té previst organitzar diverses jornades sota el títol "Assaltem la Muralla!" per difondre i donar a conèixer a la ciutadania la restauració duta a terme; incloent-hi durant la visita, la pujada a la torre hexagonal de la muralla.El tram de muralla que es restaurarà, d’uns 65 metres d’extensió, se situa a llevant del recinte i formava part de la muralla primigènia del Monestir. Un dels elements més característics de la fortificació que demostrava el poder que ostentava en la seva època el recinte monacal.Ja l'any 2017, atès al deteriorament de la muralla, l'espai va ser objecte d'uns treballs d'urgència amb la voluntat de consolidar els elements que presentaven inestabilitat o risc de despreniment per evitar la pèrdua del monument, a l'espera de les immediates obres de restauració. Un any més tard també es van realitzar unes tasques de recerca arqueològica per recollir més informació de l'entorn.El Monestir de Sant Cugat és un dels majors exponents de l’art medieval de Catalunya que, junt amb una situació privilegiada, al bell mig del nucli urbà, el seu valor històric i l’ús com a equipament cultural i eclesiàstic, el converteixen en l’element patrimonial més important de la ciutat.En els propers mesos, l'entorn del Monestir també gaudirà d'altres actuacions de restauració gràcies a les inversions de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona i de l'Ajuntament de Sant Cugat. Un conjunt d'intervencions que sumen més d'1,3 milions d'euros extra.Així doncs es farà una restauració puntual de la façana del claustre; de les cobertes gòtiques de la nau nord de l'església; de la part aèria del cimbori; dels paraments de les façanes est i oest; i de les cobertes de llevant del recinte eclesiàstic.