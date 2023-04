Així és la nova gatera pública de Sant Cugat

Així són les instal·lacions de la nova gatera de Sant Cugat Foto: Aj. de Sant Cugat

L'Ajuntament de Sant Cugat ha construït unaper acollir els gats. L'espai, que compta amb una instal·lació d'uns 360 m2, també servirà persusceptibles a ser adoptats temporalment. De forma provisional, i amb l'objectiu que la gatera comenci a donar servei, es contractaran plans d'ocupació per atendre casos urgents d'acollida d'exemplars abandonats, per exemple, en cas de defunció del seu amo."Agraeixo la gran feina que han estat fent les diverses entitats animalistes i cuidadores de la ciutat. Sense ells no hauria estat possible arribar al", ha reconegut el regidor de Benestar Animal,. En aquest sentit, cal destacar que en el període 2015-18 es van esterilitzar més de 730 gats; que se sumen als del període 2018-22 amb un increment de 1.150 gats més. Unes xifres que permetran reduir considerablement l'al carrer.Segons fonts municipals, l'Ajuntament té comptabilitzades prop de 200 colònies de gats arreu de la ciutat que sumen més de 1.800 espècimens.