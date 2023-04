Bellaterra s'hauria d'annexionar a Sant Cugat, segons un estudi de la UAB

La setmana passada, l'va acollir la presentació d'un estudi on quedade la Vila ambper a una posteriordel Vallès. El document, titulat "Governança a Bellaterra: un estudi de capital social" i encarregat per l'executiu local de Gent per Bellaterra, ha estat dut a terme per Dafne Muntanyola, vicedegana de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia de la Universitat Autònoma (UAB).En aquest, es recull que las'hauria de basar a partir de les. Unes pautes que, en el cas de Bellaterra, estan "fortament vinculades" a Sant Cugat. Urbanísticament, aquesta radiografia tindria resposta en la separació que suposa la manca de connexions entre Bellaterra i Cerdanyola amb els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), la UAB i l'AP-7. Unes realitats divisòries que, remarquen, "consoliden la" amb Cerdanyola.En aquesta línia, a l'informe es recull que els habitants de Bellaterra consumeixen majoritàriament a la pròpia Vila (33%), a Sant Cugat (27%), a Sabadell/Sant Quirze (17%) i a Barcelona (13%). En contraposició, justament al terme municipal al qual pertanyen, només hi consumeix un 3% de la població.Per altra banda, i en qualsevol cas, l'estudi considera que caldriadel govern local de Bellaterra que s'ha anat construint "malgrat, i no gràcies, a Cerdanyola". Una mirada que prové del Pla Estratègic de l'EMD on es recull que l'Ajuntament vallesà ha concentrat la seva acció de govern en el nucli poblacional del centre desatenent el districte perifèric, cosa que ha suposat "un gran cost d'oportunitat des del punt de vista econòmic, ambiental o d'equipaments".En conclusió, l'informe finalitza apuntant que, "a falta de ser un municipi independent, les pautes de capital social i cultural de Bellaterra legitimen una annexió amb Sant Cugat com a municipi on els bellaterrencs treballen, socialitzen i consumeixen".