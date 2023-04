. Un càrrec que ostenta des del 2000 i que continuarà ostentan. Ara bé, com ja ha avançat davant l'assemblea general de l'entitat, aquesta serà l'última vegada que brandarà la torxa."Em sap greu que no s'hagi presentat cap altra candidatura a les eleccions de la presidència", ha apuntat Félez reivindicant que accepta aquest últim mandat perquè "s'estima l'entitat". Durant la jornada, la Junta ha fet un repàs a les diferents activitats socials i esportives que se celebraran durant els pròxims anys i s'han reivindicat les diferents millores que s'han fet al local com a la terrassa, a les sales, al bar, un nou lavabo i un inventari actualitzat de copes i llibres.Tanmateix, també es va aprofitar per aprovar els resultats econòmics del 2022 -que van tancar amb un superàvit de 8.050 euros-, i donar llum verda al pressupost del 2023 valorat en 55.000 euros.En l'informe del president, Félez ha reconegut que les r; tot i que ha assenyalat que sí que ho són amb la Federació Catalana de Futbol (FCF); l'Ajuntament de Sant Cugat i el CFU Mira-sol Baco.