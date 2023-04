Restauració de l'estany de la Guinardera

Revegetació dels marges

Creació d’un camí perimetral

Creació de miradors i passarel·les a nivell d’aigua

Adequació de grades

Instal·lació de rètols de senyalització i cartells

Mapa de les obres previstes a l'entorn de l'Estany de la Guinardera Foto: Aj. de Sant Cugat

Pedagogia verda

. En una roda de premsa, el tinent d'alcalde de Presidència,, i el regidor de Serveis Urbans,, han anunciat que, per encàrrec de l'Ajuntament, l'AMB ja està licitant les obres -valorades en- que podrien començar aquest mateix 2023.Les tasques tindran l'objectiu de, alhora que s'ordena l'de l'entorn. "Aquest govern ha hagut de desencallar diversos projectes dels governs anteriors, Jardins del Vallès i la plaça del Xic en són un exemple, per això volem posar en valor la restitució i l’adequació d’aquest estany i de l’espai exterior per millorar la biodiversitat, però també per recuperar un espai de gaudi per a la ciutadania", ha afirmat Soler. Entre d'altres, les obres inclouran:: s’adequarà un canyissar a l’entrada de la bassa i un herbassar als marges amb espècies com l’Iris, Juncus, Scirpus i Carex. Amb aquest conjunt es busca diversificar el medi donant entrada a diferents espècies pròpies de la zona.: de 2 metres d’amplada i camins d’accés al voltant de tot l’estanyol. Tindrà connexions amb tots els elements d’ús social.: s’establiran diferents punts en què la gent podrà acostar-se a l’estanyol. En cada un dels punts la interacció amb l’estanyol serà diferent: es podrà observar el conjunt de la massa d’aigua des d’un punt elevat (mirador) o situar-se damunt la làmina d’aigua en un espai elevat (plataformes flotants).: s’instal·laran al costat de la zona de les passarel·les flotants.: s’informarà dels valors de l’estanyol i el seu paper ecosistèmic. S’indicarà la fauna i la flora autòctona que es pot observar així coma la fauna i flora exòtica i els seus efectes.Cal recordar que la primera fase del projecte de restauració de l’estany es va dur a terme l’any 2018 a través dels Pressupostos Participatius. En aquell moment els treballs van servir per buidar l’estany, col·locar una nova base impermeable i millorar la vegetació existent.A banda, Soler i Gallardo també han aprofitat l'ocasió per presentar un altre projecte que s'impulsarà pròximament des del consistori. En concret, es tracta de la instal·lació d'uns cartells informatius i pedagògics que tenen la voluntat de transmetre que el model de gestió dels parcs i jardins impulsat pel tripartit pretén afavorir la biodiversitat i, d’aquesta manera, contribuir a fer una ciutat més sostenible i saludable."En l'actual crisi climàtica, l'Ajuntament aposta per naturalitzar les zones verdes de la ciutat i crear espais de més biodiversitat que contribueixen a la salut i el benestar de la ciutadania", han exposat els regidors socialistes. " Durant els últims anys s’han plantat gairebé 4.500 arbres , s’han incorporat 70 espècies noves de plantes i s’estan duent a terme diferents accions encaminades a afavorir la biodiversitat i millorar la qualitat de l’aire per la capacitat dels arbres i plantes de captar, filtrar i retenir partícules contaminants així com de regular la temperatura", ha afegit Gallardo.Sota aquesta mirada, els cartells s'han dissenyat amb un component pedagògic amb la voluntat de transmetre els beneficis d'una ciutat més sostenible i saludable. En total, s'instal·laran 80 cartells en els diversos parcs i jardins del municipi.