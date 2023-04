La Fiscalia demana 18 anys de presó per l'abús sexual d'una menor al gimnàs de la Rambla del Celler

La Fiscalia demanacontra l'de laque hauria abusat sexualment d'unaa l'interior de les instal·lacions. Segons ha avançat Cugat Mèdia, l'home, de 32 anys, està acusat per un delicte d'agressió sexual i per un delicte d'agressió sexual amb penetració a una noia de 16 anys.Tanmateix, a banda de les penes de presó, el ministeri fiscal també reclamai que se li prohibeixi acostar-se ni comunicar-se amb la víctima "per qualsevol mitjà". Finalment, també esa l'empresa gestora de l'equipament municipal,com a responsable civil subsidiari i li reclama unaLa detenció de l'agressor es va produir el 21 d'abril de 2021 per part dels Mossos d'Esquadra i, des d'aleshores, l'acusat roman ena l'espera de la resolució del judici. El cas va despertar la indignació del conjunt de la ciutat.