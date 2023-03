L'Ajuntament de Sant Cugat, reconegut amb dos premis per impulsar i reforçar la transparència

Reconeixement Administració Oberta 2022

Segell Infoparticipa 2022





Hi opten els webs dels ajuntaments de Catalunya que publiquen una informació que facilita a la ciutadania el coneixement sobre diversos aspectes de la informació i de la gestió municipal: organigrama polític i de la Corporació, Pla d’actuació municipal, inventari municipal, pressupost, convenis signats, subvencions atorgades, eines de participació ciutadana, etc.



Enguany Sant Cugat ha obtingut el 100% de valoració a partir de 52 indicadors agrupats en cinc preguntes bàsiques: Quin són els i les representants polítics? Com es gestionen els recursos col·lectius? Com es gestionen els recursos econòmics? Quina informació proporciona sobre el municipi i les gestions dels recursos col·lectius? I quines eines s’ofereixen per a la participació ciutadana?



La(UAB) i l'han avalat recentment la. Per una banda, el consistori ha obtingut unde la UAB que avalua la qualitat i la transparència de la comunicació pública; i, per altra banda, l'AOC també ha reconegut la tasca feta en "impuls digital i govern obert" de l'administració santcugatenca valorant-la com la tercera millor del país; només pel darrere de Lleida i Girona.Des de l'equip de govern, la tinència d'alcaldia de Bon Govern,, ha celebrat les notes assolides: "Aquests dos premis representen un reconeixement no només a l’àrea de Bon Govern sinó a tots els àmbits de l’Ajuntament implicats i ens dona un impuls per seguir apostant per polítiques de bon govern i transparència perquè encara queda".Aquest guardó distingeix les administracions que lideren a Catalunya la transformació digital i el govern obert. S’atorga a través de l’avaluació del grau de maduresa de transformació digital dels ens locals d’un territori, analitzant els principals indicadors dels governs digitals i oberts a partir de dades objectivables.Enguany, Sant Cugat ascendeix en el rànquing dels municipis catalans de més de 50.000 habitants i arriba a la tercera posició (anteriorment es trobava en la quarta posició).