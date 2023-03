amb diferents mesures organitzatives, de recursos humans, procedimentals i tecnològiques. Avui, a les portes del final del mandat, l'alcaldessai la tinència d'alcaldia de Desenvolupament Urbà,, han explicat els avenços d'aquest "" dissenyat amb la voluntat de corregir aquestaque amenaçava amb lade generar nova capacitat econòmica a la ciutat.quan vam entrar al govern", ha volgut recordar la batllessa republicana criticant la gestió del govern anterior de Junts. Un escenari que, a més, ha exposat, es va veure agreujada després de la finalització dels programes temporals d'arquitectes sense preveure's la cobertura de les baixes i de l'arribada de la pandèmia. "Per aquest motiu vam decidir desenvolupar un pla per reconduir la situació i complir amb les expectatives", ha afegit Ingla davant d'uns terminis que l'any 2018 eren de 12 mesos, que van arribar a situar-se l'any 2021 als 18 mesos i que ara han caigut als 9 mesos.En aquesta línia, les mesures que ja es van implementar i es mantenen en funcionament són: la consolidació del personal propi i aprovació d’un Programa temporal amb la finalitat de contractar personal (arquitectes, advocats, administratius i un enginyer informàtic) per tal d’i donar resposta al nombre d’expedients de llicències d’obres; ladel servei de llicències d’obres i activitats perde sol·licitud, anàlisis i resolució dels informes interns previs a l’atorgament de les llicències d’obres; la creació d’una línia específica de llicències d’obres vinculades a activitats econòmiques i empresarials; la contractació d’una Direcció professional d’àmbit jurídic d’urbanisme que coordina, organitza, impulsa i supervisa els processos del servei de llicències urbanístiques; i laque informa els promotors d’obres sobre la documentació que cal presentar per sol·licitar una llicència d’obres.Amb tot plegat, el govern preveu anar reduint els terminis en primera instància per poder arribar als. Tot i això, encara es continuaria estant en fora de llei, ja que la normativa marca que el límit màxim hauria de ser de 2 mesos. Des de l'executiu no s'han volgut mullar per augurar quan es podria arribar a aquest llindar, tot i mostrar-se satisfets amb laEn qualsevol cas, cal destacar que ja s'ha pogut observar unaen els terminis per a la concessió d'expedients d'obra major. Si l'any 2021 hi havia un retard de llicències de més de 550; actualment en serien 219 (de les quals 131 ja en tramitació i 88 pendents del primer informe tècnic).