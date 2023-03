Ponsatí diu que té «coses més importants a fer» que anar a la citació del jutge Llarena

L'eurodiputada de Junts i exconselleraconfia que el seupugui "afavorir" el de l'expresidenten "ajudar a aclarir la situació de la immunitat". En declaracions a una entrevista a Catalunya Ràdio, la santcugatenca ha apuntat que la faria "feliç" poder contribuir a fer possible la seva tornada i ha reconegut que ella jugava "amb avantatge" perquè la"no és de la mateixa intensitat".Per altra banda, Ponsatí hade dimecres. Una crítica que també ha dirigit a la presidenta de l'Eurocambra,, per haver-se limitat a derivar la seva petició deal comitè d'Afers Jurídics de l'Eurocambra. L'eurodiputada ha dit "no esperar gran cosa" d'aquest procés, però ha esperat que el comitè "es comporti de manera més ortodoxa" que durant el suplicatori.Finalment, pel que fa a lael 24 d'abril, Ponsatí ha dit estar ara per ara, però ha indicat que és una qüestió que encara ha d'acabar de valorar amb la seva defensa. "Aquella setmana estem molt ocupats.", ha afirmat. De totes maneres, l'eurodiputada ha assenyalat que la detenció dels Mossos enmig de Barcelona "ajuda a demostrar que és una violació de la immunitat molt contundent". "Tenir les imatges és molt útil políticament i jurídicament", ha assegurat la santcugatenca.