Així ha estat l'entrega de claus dels 60 pisos de lloguer protegit de Jeroni de Pujades

Com són els habitatges?

Ahir al vespre, l'alcaldessa, acompanyada d'altres membres del govern, va presidir l'acte de lliurament dels, impulsada per Promusa durant el mandat anterior (Junts)."Estem molt contents d'entregar avui les claus d'aquests immobles", va asseverar l'alcaldessa. "El nostre propòsit és que tothom es pugui quedar a viure a Sant Cugat i gaudir del seu benestar, per això hem elaborat el Pla d'Habitatge Assequible 2030 per arribar al 10% de lloguer públic a principis de la pròxima dècada", ha volgut remarcar la batllessa republicana.Ubicada al carrer Jeroni de Pujades (Can Mates), la promoció consta de dos blocs amb un total de 60 habitatges. N’hi ha 10 de dues habitacions (60 metres quadrats) i 50 de tres habitacions (73 metres quadrats), a més de disposar de 60 places d’aparcament i 60 trasters.Tanmateix, la principal característica d’aquesta promoció és que els dos edificis s’han construït amb una estructura de fusta (des de la planta baixa fins al 4rt pis) combinada amb una estructura de formigó (fonaments i planta d’aparcament). Aquest mètode d’edificació és més sostenible, més eficient i produeix menys residus. Tot plegat, amb plaques fotovoltaiques per generar electricitat, un sistema de reciclatge d'aigües grises i altres elements de bioclimatisme (orientació sud, ventilació creuada, elements d'aïllament...).La inversió municipal per fer-la realitat ha estat de 7,5 milions d'euros.