Objectiu: eixugar el deute

. Després de setmanes de negociacions i una multitudinària manifestació a la seu , el sindicat ha anunciat que aquesta matinada s'ha arribat alperper l'expedient de regulació d'ocupació (). Així doncs, davant de la destrucció inicial de 92 llocs de feina als centres de, finalment seran 51.A banda, malgrat el manteniment de, l'entesa també preveu unesde 46 dies per any treballat, amb un màxim de 36 mensualitats, per a les persones que tinguin fins a 61 anys, i de 20 dies per any treballat, amb un màxim de 12 mensualitats, per a les persones que tinguin a partir de 62 anys. Tot i que s'estableix un màxim indemnitzatori de 250.000 euros per persona, es garanteix l'import íntegre d'un any a les persones majors de 62 anys.Tanmateix, totes les persones afectades per l'ERO rebran unde 17.000 euros per al col·lectiu d’entre 51 i 61 anys, i de 7.000 euros per a la resta. Finalment, també s'ha establert un pla de recol·locacions durant un període de sis mesos, amb caràcter voluntari.L'acord, que s'aprovarà definitivament durant el dia d'avui, ha estat ratificat pràcticament per unanimitat amb 426 vots a favor i només 2 en contra.Cal recordar que aquesta decisió s'emmarca en uncontemplat de manera global per, corregir duplicitats i eixugar el gran deute de la multinacional. Entre d'altres " mesures necessàries per garantir l'èxit de la farmacèutica catalana a llarg termini ", durant les pròximes setmanes està previst que s'executin prop deen les diverses plantes que la companyia té arreu del món.Un moviment que, malgrat entendre la voluntat de disminuir despeses a partir de criteris organitzatius i econòmics, des dels sindicats no comparteixen. Tal com ha recordat la secretària general de CCOO del Grup Grifols,, aquest dràstic plantejament arriba quan la multinacional acaba de tancar l'exercici del 2022 amb un