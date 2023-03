Aquestes són les pròximes 6 promocions d'habitatge assequible a Sant Cugat

Un disseny compartit

. Un full de ruta d'acció municipal que pretén aconseguir que el 10% dels habitatges de la ciutat siguin de lloguer assequible de cara a la pròxima dècada -actualment una xifra que s'ubica en un 2,3%- per evitar l'expulsió de santcugatencs arran dels desorbitats preus del mercat immobiliari.Així doncs, i malgrat que la immensa majoria d'aquests prop de 4.000 pisos es volen projectar a l'interior de Ca n'Ametller -l'última gran pastilla urbanitzable de Sant Cugat -, el tripartit ha presentat aquest dilluns und'aquest document i ha avançat alguns detalls d'aquellesprojectades amb la voluntat de "reparar, reconnectar i cohesionar" el territori.La previsió és que al llarg de la propera legislatura (2023-2027) s'aconsegueixin fer(doblant la xifra entregada aquest mandat). Aquestes, ubicades en petits solars de teixits urbans ja consolidats, serien:: es construiran 35 habitatges de lloguer general. Ja hi ha un equip d’arquitectes redactant el projecte de construcció. Els habitatges es lliuraran previsiblement l’any 2025. Al seu costat l’Ajuntament també disposa d’un espai reservat per a la construcció d’un segon edifici que es desenvoluparà mitjançant una cooperativa d’habitatge (s’està treballant per definir aquest segon projecte).: es construiran 33 habitatges de lloguer general. Els tràmits urbanístics ja s’han aprovat i està en procés l’adjudicació del projecte arquitectònic. Els habitatges es lliuraran previsiblement l’any 2026. es construiran 56 habitatges de lloguer per a joves o gent gran . Els tràmits urbanístics ja s’han aprovat i està en procés l’adjudicació del projecte arquitectònic. L’Ajuntament encarregarà a l’Incasòl la construcció d’aquesta promoció, que tindrà una alçada similar a la del seu entorn. Els habitatges es lliuraran previsiblement l’any 2026. a tocar de l'estació de FGC de Sant Cugat es construiran 22 habitatges de lloguer per a joves o per a gent gran . La construcció d’aquest edifici respectarà tota la zona verda existent. Aquesta zona, per tant, es consolidarà per tal de donar-hi un ús ciutadà. Els tràmits urbanístics es portaran a aprovació properament. Els habitatges es lliuraran previsiblement l’any 2026. a l'antic garden es construiran 22 habitatges de lloguer per a joves o per a gent gran . S’està treballant per poder portar properament a aprovació el tràmit urbanístic per adequar l’ús de la parcel·la a equipament dotacional. Els habitatges es lliuraran previsiblement l’any 2026.: es construiran 40 habitatges de lloguer general. S’està treballant per poder portar properament a aprovació el tràmit urbanístic per adequar l’ús de la parcel·la. Els habitatges es lliuraran previsiblement l’any 2026.A banda, també s'estaria treballant amb els terrenys de la Villa Argentina -antiga escola del Lestonnac i espai okupat de Malamatina -, del-solar dels jesuïtes del Centre Borja-, i del(La Floresta).Pel que fa a Ca n'Ametller, s'està desenvolupant a partir d'una "estratègia conjunta" de la mà dels diversos actors involucrats per tirar endavant en el moment en què s'aconsegueixi la cobertura de les vies de l'R8 (Renfe) que travessen l'àmbit i prohibeixen el seu desenvolupament pel pas de mercaderies perilloses.Tanmateix, també s'ha presentat l'estudi que l'Ajuntament va encarregar a l'Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV) amb l’objectiu d’establir uns criteris comuns per a la implantació i disseny del nou habitatge protegit que es construeixi a Sant Cugat.Els criteris s’han definit tenint en compte la realitat urbanística diversa i en gran part ja consolidada de la ciutat. L’objectiu ha estat aprofitar el nou habitatge públic que es construirà en solars buits per reconnectar la ciutat i potenciar elements com la qualitat de l’espai públic o afavorir la mixtura d’usos. També es busca potenciar les estratègies de disseny sostenible, incorporant elements de bioconfort i sostenibilitat energètica.

