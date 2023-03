Arriba la primera pedra del Complex Aquàtic de Mira-sol

Així serà per dins el Complex Aquàtic de Mira-sol Foto: Aj. de Sant Cugat

. L'Ajuntament ha anunciat que aquest mes d'abrilde la primera fase de l'equipament -amb una durada prevista de 20 mesos- que contempla laper un valor de 6 milions d'euros.El nou complex, que s'ubicarà al gran solar del carrer de Pompeu Fabra, just darrere de l'Institut-Escola Catalunya, tindrà un total de 3.900 metres quadrats i es desenvoluparà en dues fases:- Primer fase: construcció de l'edifici, les dues piscines i els vestidors- Segona fase: construcció de la sala de fitness, la cafeteria i els vestidors complementaris (amb una inversió afegida de 950.000 euros).El complex aquàtic de Mira-sol és un dels equipaments més reivindicats del barri i de la ciutat. "Avui estem molt satisfets perquè fa 25 anys que es parla d’aquest projecte, i avui el comencem a fer realitat. Aquesta ciutat que ha crescut tant en les darreres dècades necessita centralitats de barri i punts de trobada per a la seva ciutadania. La cultura, l’esport i l’educació són els elements vertebradors d’un barri cohesionat i aquest projecte va en aquesta línia. Amb la piscina, per tant, reforçarem aquesta nova centralitat que es conformarà amb l’Institut-Escola, el Casal i el camp de futbol", ha exposat l'alcaldessa Mireia Ingla."Durant molts anys, la concreció d'aquest projecte ha estat un despropòsit, però des de l'actual govern vam reprendre el tema per poder donar resposta a aquesta demanda", va afirmar fa una setmana la presidenta del Consell de Barri de Mira-sol, Pilar Gorina."Aquest complex ens permetrà dues coses importants: d’una banda, ajudarà a pal·liar la necessitat que tenim a Sant Cugat de més piscines municipals cobertes; i, de l’altra, contribuirà a situar Mira-sol com a un important centre esportiu a la ciutat", va també reivindicar Francesc Carol, regidor d'Esports.