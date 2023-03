Aldo Ciprián (Cs): «El tripartit està venent fum amb els grans projectes de ciutat»

"No hem vingut aquí a fer amics"

L'alcaldable de Cs, Aldo Ciprian, aborda la gestió política i econòmica del tripartit Foto: Sergi Baixas

Després de 8 anys, el plenari podria quedar-se sense el color taronja. Les enquestes no són gaire prometedores a l'hora de garantir la repetició d'un bon resultat dedesprés de l'hecatombe que ha patit la formació a nivell nacional. No obstant això, una confiada secció local s'ha armat durant les darreres setmanes per fer front a unaper, com a mínim, defensar les seves dues regidories a l'Ajuntament davant una amenaçadora irrupció de PP, Valents i Vox.Dues regidories que, val a dir, originàriament eren tres. Amb l', abordem el "transfuguisme" de l'actual regidora no-adscrita Múnia Fernández-Jordán, la gestió del mandat del tripartit d'esquerres i els reptes de Sant Cugat en matèria d'habitatge, seguretat, economia i mobilitat.- No ens va agradar i voldria remarcar que, abans de començar el mandat, tots els regidors de Cs vam signar un document ètic on ens comprometíem a retornar l’acta al partit en cas de voler deixar la formació. La seva marxa sobrevinguda ens va deixar inicialment una mica coixos tot i que aviat vam aconseguir suplir-la amb l’ajuda externa d’assessors.- Totalment. Malgrat que la llei no ho prohibeix, Múnia passa directament de ser una regidora no-adscrita a ser una trànsfuga en el moment que decideix carregar contra la formació que li va donar l’oportunitat d’entrar a l’Ajuntament i dona suport a una altra. Un moviment així, que també afecta de ple als seus companys de partit, denota una manca d’ètica i coherència inacceptable. Som persones abans de polítics. Però bé, “Roma no paga als traïdors” i la immensa majoria de regidors que abandonen un partit per tal d’afiliar-se a un altre no acostumen a triomfar massa. Temps al temps.- El fet que al 2019 l’electorat s'habilités una alternativa d’esquerres després de 32 anys consecutius de governs convergents ja és prou simptomàtic sobre que les coses no s’estaven fent gaire bé. Al cap i a la fi, quan portes massa temps en un lloc sense controls, auditories ni fiscalitzacions acabes cometent autèntiques bajanades. A Sant Cugat també va passar i la ciutat va caure en la deixadesa. Malgrat tot, quan va haver-hi el canvi d’executiu -que sempre és bo per oxigenar l’administració- hem acabat observant una inoperància continuada arran d’un tripartit poc cohesionat. Cadascuna de les formacions ha volgut marcar pit de forma particular en detriment del municipi, tal com s’ha vist a l’ Observatori Sociològic que recull xifres de mínims històrics - És veritat que a Sant Cugat hi ha molts ingressos, però també moltes despeses; i algunes d’aquestes, completament supèrflues. Prop de 1.200 persones, comptabilitzant també el personal d’empreses satèl·lit, treballen per a l’Ajuntament; a banda d'aquells serveis que només generen un cost important, com Promusa, i no aporten el servei desitjat. S’ha demostrat que el tripartit no té l’experiència suficient per liderar un consistori i ara, a última hora, han volgut començar a fitxar experts per assessorar i posar ordre a les finances del consistori. Però arriben tard.- Més aviat diria que se’ns ha menyspreat. Comparat amb els mandats anteriors, on també vaig tenir les meves enganxades amb les alcaldesses Conesa i Fortuny, mai es van arribar a creuar certes línies vermelles que freguen les faltes de respecte. Tot i això, al llarg d'aquesta legislatura hem vist com Ingla ha volgut capitalitzar tot el que significa l’Ajuntament. I vull recordar que nosaltres també en som part d’aquest Ajuntament. Les formes són importants i l’alcaldessa no les ha sabut mantenir. Ni l’educació. I aquesta actitud sobretot em sap greu pel tracte que, de vegades, s’ha donat als ciutadans durant l’Audiència Pública. No deixant parlar, tallant micròfons, no responent… En general, diria que el to ha estat força desagradable.- Nosaltres no hem vingut aquí a fer amics. Abans de res defensarem la llei i denunciarem tots aquells que intenten fer publicitat encoberta a la façana d’un Ajuntament. Me'n recordo que farà quatre anys, l’alcaldessa Ingla deia: “Aquest serà el mandat de la República Catalana!”. Ni república ni hòsties. Ells han fet un nyap de govern i continuem en una monarquia parlamentària. Als veïns no els importa aquesta mena de discursos que, en qualsevol cas, escapen de les mans competencials de les administracions locals.- Et reconec que a nosaltres ens hagués estat més còmode no haver fet res perquè, com has dit, portar la pancarta als tribunals va anar en detriment de les nostres relacions dins de l'Ajuntament. Però vam ser els únics que vam decidir donar la cara i estem satisfets d’haver-ho fet. No podíem quedar-nos quiets davant aquesta violació de la neutralitat d’un espai públic.- Mediàticament, sí; però també estem molt contents veient que la gent ens atura pel carrer i ens diu que estem fent molt bona feina. Aquells veïns que arriben a assabentar-se de les nostres propostes, els agrada el que fem. Al cap i a la fi, el 99,9% de les nostres mocions sempre han estat aterrades a la realitat local i mai n’hem presentat d’altres d’àmbit regional com sí que han fet la resta de formacions polítiques del plenari. I, malgrat que moltes d’aquestes mocions hagin estat rebutjades, ara me n'alegro quan les veig recollides en els programes electorals dels nostres rivals polítics. Ja sigui, per exemple, l’assessorament per prevenir atacs cibernètics, el control de la vespa velutina o el desenvolupament de l’aparcament de Can Cabassa.- A nivell local no tinc cap autocrítica. Potser ens ha faltat una mica de cintura política, però tampoc he vingut a aquest món a acceptar incongruències ni a ser permissibles en qüestions que considerem intolerables. Al final, els governs són el mirall dels votants, i si un govern no és bo, vol dir que els votants tampoc ho són.- Crec que experimentarem una davallada significativa perquè estem molt condicionats a les tendències nacionals, però estic convençut que tampoc desapareixerem. La gent sabrà reconèixer la feina que hem fet durant aquests dos últims mandats. I abans de marxar, sí que m’agradaria tenir l’oportunitat de poder arribar a governar.- Amb el PSC -sense el Pere Soler- i el PP. La resta, possiblement seria més complicat.- Ara l’estem acabant de redactar, però et puc avançar que principalment recollirà la majoria d’aquelles mocions que van acabar sent rebutjades per la resta de forces polítiques al plenari. Amb els eixos bàsics situats en fiscalitat, seguretat, esports i gent gran.- Tenim clar que qualsevol mesura que es prengui ha de passar per protegir l’skyline (model urbanístic) de Sant Cugat. Dit això, considerem que també cal garantir la seguretat jurídica dels propietaris afectats per les okupacions i posar al dia les llicències d’obra. D’aquesta manera, el mercat s’autoregularà produint més oferta i, en conseqüència, abaixaran els preus.- Sí. Però cal reconèixer que no només dependrà d’això que la gent es quedi. Sant Cugat és una ciutat molt cara i per això també volem acompanyar aquestes mesures d’una reducció de la fiscalitat per reduir la pressió sobre la ciutadania.- Jo tinc les dades de les promotores immobiliàries i no són aquestes. Són bastant més ja que la Policia Local només comptabilitzen les que estan denunciades. Hi ha autèntiques màfies a la ciutat. Encara que estiguem parlant d’un centenar de casos, que passaria si fossin 100 assassinats? O 100 violacions en una població de 95.000 habitants? També serien pocs? No es poden relativitzar aquests actes delictius i s’han de condemnar energèticament des de l’Ajuntament.- Simplement ens vam queixar perquè entenem que s'estava afirmant que existia un fals consens. Sí que estem d’acord en que la pròxima zona de creixement ha de ser Ca n’Ametller i que hem de desenvolupar aquell àmbit; però el projecte que se’ns va vendre originàriament era molt diferent de l’actual. Ara el tripartit, amb el suport de Junts, estan venent projectes fantasma sense tenir assegurada ni una cobertura de les vies de la Renfe que limitaran qualsevol mena d’acció. No pots enganyar la gent a força de presentar renders digitals per treure pit i fer volar coloms. Cap dels grans projectes que s’estan anunciant en les darreres setmanes podran executar-se a curt termini. El tripartit està venent fum i la gent es frustrarà.- Quan tu fas una casa has de començar pels fonaments. Doncs aquí, fent el contrari, s’ha decidit transformar el model de mobilitat, malbaratant diners i sense oferir mesures alternatives a la ciutadania. Una ZBE que multa 40 persones al dia; una Anella Verda que ha provocat la pèrdua del 30% de la facturació dels negocis de l’entorn per culpa de les dificultats per aparcar; 40.000 km de carrils bici que no connecten enlloc…- Sí, la bicicleta no serà mai el transport del futur.- Som un partit liberal i aquesta iniciativa parteix d’una prèvia estructuració i racionalització de la despesa. Per això, és imprescindible eliminar aquelles despeses innecessàries per tal de prioritzar serveis. Com t'he dit abans, el cas de Promusa és flagrant.- Allò és un forat negre. I la seva proposta d’habitatge, que sempre serà de lloguer, no té sentit perquè no comporta un retorn econòmic.- Sí, però s’ha de trobar un sistema que et permeti mantenir, com a mínim, els costos a zero. Caldria gestionar aquest equipament millor amb una subcontractació per garantir aquest 5% d’HPO que tots volem i no amb una estructura sobredimensionada de més de 70 persones.- Això no arribarà mai. Cal tocar de peus a terra. I si ja no són capaços ni de gestionar el parc actual… En qualsevol cas, ens posicionem en contra a voler augmentar aquests percentatges amb pisos de més de quatre alçades que acabin derivant en guetos. Volem HBO de qualitat.- Nosaltres hem escoltat totes dues parts, però al final només ens han vingut a buscar des de Junts. L’oposició es pensava que ens alinearíem amb ells sense treballar-s’ho. Estem satisfets del que hem fet i d’haver aconseguit moltes coses per la Vila com, per exemple, la primera instal·lació de cal·listènia de Valldoreix - Hi havia moltes més coses, com les càmeres de seguretat o la incorporació d’un nou agent cívic. Al final, insisteixo, Junts ha proposat moltes coses i les esquerres res. Només s’han dedicat a bloquejar sense proposar cap alternativa sobre la taula. I en aquesta dicotomia, nosaltres hem prioritzat el benestar dels veïns. Prefereixo ser una oposició constructiva a una de destructiva.

L'alcaldable de Cs, Aldo Ciprian, treu pit de la feina feta a l'EMD de Valldoreix Foto: Sergi Baixas



- No ho tenim clar i encara ho estem parlant.- Doncs aspirem a mantenir la màxima representació possible perquè així podrem tenir més força a l’hora d'incidir en millorar la ciutat. Fa uns anys, el partit socialista amb un sol regidor va aconseguir estar al govern. Volem tenir pes per evitar que el nostre programa no quedi en paper mullat; i per això resulta indispensable tenir capacitat de decisió dins de la pròxima estructura de govern.- Jo no puc controlar sobre les tendències i els influxos nacionals; però el que sí que sé és el que nosaltres hem fet durant els darrers anys, que és molt, i el que no han fet cap dels altres.- Perquè tenim moltes més ganes.