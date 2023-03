Rècord de captures de senglars a Collserola

Èxits en elque s'ha intensificat durant els darrers anys. Segons informa el Departament d'Acció Climàtica, la densitat mitjana de senglars al pulmó verd de Barcelona aquest hivern s'ha vist reduïda de 17 exemplars per km2 a 12 per km2, assolint un. D'aquests, el 61% (593) va ser capturat en ambients urbans, 99 en batuda i 273 amb aguaits nocturns amb arma de foc.​Les actuacions de caça es duen a terme exclusivament al medi natural i sota estrictes condicions a fi d'evitar accidents. En els llocs on la caça amb arma de foc no es permet per raons de, alguns ajuntaments -com ara Sant Cugat- disposen de programes de control mitjançant tècniques de captura com leque realitzen empreses autoritzades.Des d'Acció Climàtica han posat en relleu l'per controlar la població d'aquests animals que va despuntar durant la pandèmia. Tanmateix, assenyalen que, tot i que les densitats encara són "elevades", apunten s'ha aconseguit retornar a unes "". Uns animals que suposen unperquè, habituats en la cerca de menjar a les escombraries, poden ser transmissors de malalties i provocar incidents en les vies públiques i carreteres.Cal recordar que el Pla posat en marxa l'any passat per la Generalitat inclou, entre d'altres, línies d'actuació adreçades a reduir els conflictes en les zones urbanes i periurbanes, a banda de fomentar campanyes de divulgació sobre la problemàtica i els models de governança que permetin coordinar mesures entre tots els actors fins al suport als ajuntaments i les entitats locals.