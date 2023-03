L'"autoconstrucció"

Inauguració de les rehabilitades Cases dels Mestres Foto: Lali Puig - Aj. de Sant Cugat

El cost de les obres i la cessió d'ús

"Ha estat un llarg camí, però, per fi, la "Clau Mestra" s'omple de vida". Amb aquest crit s'ha celebrat la posada en marxa de la primeraen règim de. Un "referent" en l'alternativa habitacional que confronta la lògica especulativa del mercat immobiliari a partir de la reparació i rehabilitació, en aquest cas, de les antigues Cases dels Mestres de la Floresta.Una iniciativa "transformadora" que s'ha pogut tirar endavant gràcies a un conveni entre diversos col·lectius socials i l'Ajuntament que han permès construiren format de vivenda de protecció oficial (HPO) a. En concret, els socis depaguen una quota d'entre 208 i 350 euros mensuals que se suma a l'aportació de capital inicial d'entre 6.000 i 9.000 euros que van posar en un primer moment -segons la superfície de l'habitatge- per poderaquest model a altres punts del país. Aquest tipus de conveni permet que els socis hi visquin sense límit de temps i, en cas de marxar, se'ls retornarà el capital inicial que van aportar.Així doncs, tal com ha recordat el regidor de Desenvolupament Urbà,, s'ha aconseguit donar resposta a unaque reclamava garantir l'accés a l'habitatge del veïnat davant dels preus desorbitats del parc habitacional de la ciutat. Després d'anys de diverses okupacions, el juny de 2014 es va arrencar el compromís del consistori a donar-li un ús d'habitatge social mentre també s'abordava la conservació de l'edifici davant el seu estat de deteriorament.La tasca de Sostre Cívic com aen un procés de negociació entre el col·lectiu veïnal i l'Ajuntament va desembocar en la finalització de l'okupació a canvi de la signatura d'un conveni entre les parts per. Un procés que s'allarga i finalment es desencalla el 2020 quan se superen totes les traves burocràtiques i s'aconsegueix el finançament de l'Institut Català de Finances per costejar les obres.Unes tasques de rehabilitació i adequació que s'ha dut a terme en bona part gràcies a la Constructiva; la primera gestora de construcció sense ànim de lucre del país. Utilitzant sistemes i materials de bioconstrucció, es va optar per ampliar la superfície habitable sota criteris sostenibles i amb la voluntat d'esdevenir autosuficient. A més a més, tal com estan pensats els habitatges de "Clau Mestra", afavoreixen la flexibilitat per anar variant els usos dels immobles segons les necessitats de cada veí.Aquest projecte també contempla com a essencial l'"" dels socis que hi aniran a viure. Aquestaconsegueix rebaixar costos i "també serveix com una potent eina d'apoderament i d'". La titularitat, en ser col·lectiva, fa que la gestió de tot el que passi a l'espai sigui de manera democràtica entre els convivents.Per la seva banda, els usuaris i habitants de l'espai, han agraït la feina feta a tots els actors implicats en el projecte i han implorat a continuar avançant amb aquests models urbanístics per respondre a l'emergència habitacional que pateix la ciutat. Una torxa que el tripartit (ERC-PSC-CUP) ha agafat amb el compromís d'"explorar al màxim el seu potencial".ha assumit el cost del projecte i direcció d’obres així com el cost del projecte d’urbanització de l’espai públic de l’entorn. Així, els primers 15 anys anirà aportant suport financer en format crèdit per un import total de 280.000 euros que seran retornats per part de la cooperativa a partir de l'any 20. El cost estimat del projecte és d'1,1 milions d'euros. El model no contempla cap mena de lucre sinó que els socis paguen per l’ús de l’immoble però no per la propietat, que és dePer altra banda, pel que fa a la urbanització de l'entorn, l'asfaltat del carrer i la retirada de les dues petites torres d'alta tensió es preveu que es pugui tenir enllestit abans que s'acabi l'any.