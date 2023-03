Els Mossos denuncien una cinquantena de persones pel desnonament del carrer Indústria

FOTOS Les imatges del desnonament del carrer Indústria Foto: Sergi Baixas Foto: Sergi Baixas Foto: Sergi Baixas Foto: Sergi Baixas Foto: Sergi Baixas Foto: Sergi Baixas Foto: Sergi Baixas Foto: Sergi Baixas Foto: Sergi Baixas Foto: Sergi Baixas Foto: Sergi Baixas Foto: Sergi Baixas Foto: Sergi Baixas Foto: Sergi Baixas Foto: Sergi Baixas Previous Next

Elshan tramitatque van ser identificades durant el desnonament del carrer Indústria de l'any passat . Segons ha avançati ha pogut confirmar, el cos policial català ha mogut fitxa contra la protesta convocada pelque va intentar impedir l'execució del desallotjament de laAixí doncs, i emparats amb la-altrament coneguda com a "Llei Mordassa"-, des de Mossos han denunciat 44 persones perals agents de l'autoritat, 41 per, 2 per no comunicar a l'autoritat competent la convocatòria de la protesta i 2 més per. Ara, aquestes propostes de sanció hauran de ser validades pel Departament d'Interior de la Generalitat.A dia d'avui, entre les denúncies se sap que almenys una s'ha interposat a la tinenta d'alcaldia de la CUP, Lourdes Llorente , que fa uns dies va rebre una. Una multa que se suma a la de l'activista del Sindicat, Berta Vidal, que ha estat imputada per un presumpte delicte d'atemptat contra l'autoritat i se li imputen 9 mesos de presó.Aquestes són les últimes novetats que arriben d'un polèmic operatiu policial amb severes crítiques contra la "brutalitat policial" que es va viure aquell dia al centre de Sant Cugat per fer fora de casa, sota ordre judicial, a dues llogateres end'un pis en mans d'un gran tenidor.