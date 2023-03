Dos santcugatencs, enfrontats cara a cara a la final de la Kings League

Crònica d'una jornada històrica

Una gentada de por

Ibai Llanos i Gerad Piqué, al Camp Nou Foto: Kings League Competition

Primera semifinal: un espectacle vibrant

La primera semifinal, vibrant Foto: Kings League Competition

Segona semifinal: es confirma la bogeria

, l'equip de l'influencer-que comptava amb el jugador valldoreixenc-, va aconseguir imposar-se aquest diumenge a laamb un 3-0 contra el seu rival, presidit per l'streamer colombià-i que tenia al santcugatencentre les seves files-.. Elaixeca el primer trofeu de la història d'aquesta competició de futbol set amateur creada pertres -sí, només tres- mesos enrere.en un nou esdeveniment històric de la comunitat d'internet de l'estat espanyol. Espectacle musical, show dels presidents, celebritats de les xarxes a les graderies i, fins i tot, el president, han tancat un diumenge pletòric per a la comunitat en línia de Twitch, TikTok i Twitter.Una gran final que ha estat el colofó de tres mesos de pur espectacle. La Kings ha tancat la seva primera temporada amb un darrer partit vibrant. Un show pirotècnic ha donat el tret de sortida a, dos equips que van entrar als Playoffs pels pèls i han acabat sent la gran revelació. Adri Contreras, president del Barrio, ha estrenat el marcador de la final amb la carta del penal. Per tota l'esquadra, ha aixecat els espectadors del Camp Nou de les seves butaques. Un segon gol de cap ha augmentat la distància per als de Contreras.Després d'una primera part amb un clar dominador,ha establert un 3 contra 3 en els darrers dos minuts que ha augmentat la intensitat de l'estadi. Una jugada polèmica en últims segons ha fet créixer encara més l'escalfada general. La segona part, mateixa música: el Barrio dominant, amb el suport del públic i unes ganes terribles d'aconseguir la victòria. Per part d'Aniquiladores, molts dubtes i poques arribades. Una altra vegada Espe ha fallat el penal del president.La situació de col·lapse a les parades de metro dels voltants del Camp Nou i la llauna de sardines en la que s'havien convertit tots els accessos de l'estadi blaugrana quan només eren do quarts de tres del migdia augurava tot plegat una nit històrica a les graderies i a Twitch. No et calen gaires floritures: el Camp Nou t'ho posa fàcil. Un photocall modest, una catifa vermella pràcticament inexistent i una situació de marxandatge millorable no han eclipsat, ni de bon tros, l'ambient immens que es vivia a l'estadi.Encara que l'estadi ha mantingut forats i clapes fins a les quatre de la tarda,ha fet el compte enrere per començar un streaming que acabaria sent històric. A partir d'aleshores, una extensa taula rodona amb tots els presidents -menys Iker Casillas, el gran absent-.En un primer moment, amb les cadires buides dels classificats per les semifinals, que han fet la seva aparició de pel·lícula amb helicòpter. Literalment.Però les sorpreses formen part de la Kings itant estimat pel públic del Camp Nou, ha fet la seva aparició estel·lar aportant la pilota especial d'Adidas per a la Final Four. Un dels més estimats també per les desenes de milers de persones que es congregaven a les graderies de l'estadi blaugrana ha estat Gerard Romero. Jijantes, que no va classificar, ha rebut el suport de la gent i l'estima dels aficionats. I sí, han sonat la haka i el nou himne.S'apropava la primera semifinal i la tensió era palpable a la cara dels presidents. Abans, però, era l'hora dels penals per animar el públic. Una cosa que sembla descafeinada, però acaba animant la festa a base de preliminars.han estat els encarregats de posar la banda sonora a l'escalfament del primer matx, Los Troncos - Aniquiladores. Els càsters-conegut per ser un dels grans imitadors de RAC1 i RAC105- han tornat a ser les veus de tot el que ha passat sobre la gespa.ha estat la declaració d'intencions perfecta per obrir la jornada competitiva. Els dos equips han trigat uns minuts a aclimatar-se a l'atmósfera del Camp Nou, que res tenia a veure a la del Cupra Arena -un pavelló amb algun centenar de cadires i de dimensions molt més reduïdes-, però quan ho han aconseguit, el partit s'ha convertit en una òpera futbolística en tempo allegro. El to era especialment amistós de la grada,Hi ha més agressivitat en un partit de categoria aleví catalana que a la Kings League. Si bé, l'empat final -després que els dos presidents hagin fallat els seus penals- ha portat a una tanda de penals que ha despertat la part menys piadosa del públic, i mig Camp Nou s'ha bolcat amb cada equip avassallant els xutadors rivals amb soroll de vent. Finalment, victòria d'Aniquiladores i el màxim favorit, sense premi.Si encara hi havia algú que dubtava de la imprevisibilitat del futbol que es juga a la Kings League, la semifinal entre El Barrio i Sayans FC l'ha acabat de convèncer. Primer, barres improvisades dedos dels millors rapers de freestyle de l'Estat. A l'inici de la jornada,En aquest matx, ambdós conjunts s'han mostrat d'allò més cautelosos, calculant riscos en tot moment. Si bé, la proximitat del final del partit ha fet que l'estabilitat es trenqués i en el caos,. Tot i el gol de penal de The Grefg, el primer president a aprofitar la pena màxima, i els nombrosos incidents -amb un penal americà fallat i una groga pels d'Adri Contreras en els últims minuts- la balança s'ha acabat de decantar a favor de David i Goliat ha marxat amb les mans buides