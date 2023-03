Famílies de La Floresta lamenten no poder escolaritzar els fills a l'escola bressol del barri

Una. Un escenari que, expliquen, s'ha produït després de la implementació de la gratuïtat al curs d'I2 que ha provocat un augment de l'oferta sense que l'Ajuntament hagués previst incrementar les places i els recursos del centre educatiu santcugatenc.Davant d'aquesta situació, que obliga els pares a portar els infants a escoles privades i lluny del barri malgrat haver marcat el centrecom a primera opció, s'ha configurat la plataforma ciutadana "". "L'alternativa pública (Llar d'Infants de Valldoreix) és inassumible a peu i el transport públic no ofereix una connexió eficient, complicant-nos seriosament la, obligant-nos a dependre del cotxe i a aïllar-los de la seva xarxa i context social", assenyalen en un comunicat.En aquesta línia, i després d'haver intervingut durant el torn de preguntes de l'Audiència Pública d'aquest dilluns, l'associació lamenta que l'Ajuntament es negui a donar unaa les famílies afectades que apel·len a la "voluntat política" per trobar una sortida a una realitat que, preveuen, també es produirà el curs vinent. "La Floresta necessita més recursos i més ben adaptats a les necessitats de les famílies que hi viuen, prioritzant-les a l'hora de ser escolaritzades al barri", sentencien des de la plataforma.Per la seva banda, des del govern local, la regidora d'Educació,, va reconèixer l'afectació generada pel canvi, però insisteixen quedavant d'una "" que atribueixen a un repunt inusual de nadons. "Normalment ens han sobrat places en aquest centre", va respondre la regidora socialista durant el ple de març mentre es comprometia a donar resposta a aquestes necessitats de cara al pròxim curs 24-25.