Sant Cugat constata la reducció de la contaminació per la Zona de Baixes Emissions

Imatge de la xerrada d'ahir "Qualitat de l'Aire i Salut. Els efectes de la ZBE a Sant Cugat" Foto: Aj. de Sant Cugat

Menys cotxes contaminants

local. En una xerrada a la Casa de Cultura, el govern ha exposat que la mesura està "".L'informe, elaborat a partir del recull de dades de circulació per part d'una estimació de l'agència pública Barcelona Regional, assenyala que les emissions contaminants generades per la circulació de vehicles s'han vist reduïdesdesprés que la ZBE s'implementés definitivament l'1 de novembre del 202 1.Així, el(BC) ha estat l'emissió que s'ha reduït més, concretament un 18%, de 2,8 tones a 2,29. Per darrere, el(NOx) ha baixat un 13%, de 171,71 tones a 148,58; leshan descendit un 8%, de 10,26 a 9,48 tones; lesun 6%, de 16,55 a 15,60 tones, i el(CO2) un 4%, de 80,7 a 77,8 tones.En aquesta radiografia, també cal destacar que eld'un 5,4% a un 1,9% -un descens del 65%-; mentre que els d'etiqueta B també s'han reduït en un 10%. Per altra banda, els vehicles amb etiqueta C han augmentat un 11%, els vehicles ECO un 64% i els de zero emissions un 100%. A banda, la circulació global ha baixat un 1,2%, de 437.010 a 432.610.Finalment, l'administració local també ha posat en relleu que la reducció d'emissions contaminants també s'ha registrat per l'estació de vigilància i previsió de contaminació atmosfèrica (XVPCA) del barri de Sant Francesc. En concret, si la mitjana d'emissions de diòxid de nitrogen (NOx) de l'any 2019 va ser de 25 grams per metre cúbic, la de l'any 2022 va ser de 20.