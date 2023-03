Álvaro Benejam (PP): «Amb els delictes tenim un nivell de tolerància zero»

L'alcaldable del PP, Álvaro Benejam, confia a tornar a guanyar la representació a l'Ajuntament Foto: Sergi Baixas



després d'experimentar una importanta les urnes emmarcada en una fortaque esgarrapava fins a tres regidors. Després d'una legislatura de penitència, els populars handes de les trinxeres per intentar assaltar, una vegada més, el consistori vallesà.Reivindicant la seva trajectòria i experiència a l'administració local, els blaus confien a. L'alcaldable, que encapaçala la candidatura popular per tercera vegaada consecutiva, s'erigeix amb la missió de tornar a sermentre carrega durament contra la(ERC-PSC-CUP)en termes econòmics, de seguretat, mobilitat i manteniment de la ciutat....- Sí. El primer any i mig després dels comicis vam estar immersos en un profund acte de contrició per analitzar profundament què havíem fet malament amb l'objectiu d'identificar aquelles febleses que no ens van permetre mantenir cap regidoria.- La principal conclusió va ser que, entre d'altres, vam estar molt condicionats per les dinàmiques nacionals del partit que ens van acabar passant factura després de la moció de censura contra el president Mariano Rajoy. A partir d’aleshores, era imprescindible aixecar els ànims de la secció local. Un procés de reconstrucció, tant a nivell de militància i de projecte, que ha anat tornant a agafar embranzinda amb la incorporació de noves persones.- Perquè tenim una candidatura potent i preparada amb moltes idees capaces d’aglutinar els desitjos i necessitats de la majoria de la població.- No. Encara tenim moltes coses a aportar. Presentem una llista encapçalada per dues persones -com ho soc jo i l’ Alfredo Bergua - que ja tenim molta experiència com a regidors i sabem com s'ha de governar. Reivindiquem el nostre bagatge i trajectòria personal que ofereix un valor incalculable al plenari. En resum, tenim lideratges per revertir el rumb de Sant Cugat.- Quan millor ha funcionat Sant Cugat és quan el PP ha format part del govern -any 2003-. Si el model de ciutat ha tingut èxit, en bona part ha estat arran de les polítiques que s’han dut a terme amb anterioritat quan els populars hem tingut un paper rellevant. Aleshores, amb l’antiga CiU, compartíem l’objectiu comú de posar Sant Cugat al mapa mentre la féiem créixer de manera equilibrada i sostinguda a través d'una visió urbanística que impulsava la promoció econòmica de la ciutat. La nostra participació en la governança, com ja s’ha vist, sempre serà bona per Sant Cugat.- Sense voler donar per bons els governs de majoria absoluta de CiU, cal reconèixer que aquests no eren tan dolents com l’actual. El tripartit ha agreujat i generat més problemes dels que ja existien; com en els casos de la mobilitat o les llicències d’obra. El que resulta inadmissible és que les forces del tripartit, quan eren a l’oposició es queixessin d’una sèrie de problemes i ara que han pogut resoldre'ls, no ho hagin fet.- El silenci administratiu davant les queixes veïnals és ensordidor. Fa dos anys, des del PP vam desenvolupar un portal online anomenat “ Mapa de l’Abandó ” on els santcugatencs podien recollir i posar en relleu -amb imatges- els punts crítics de la ciutat pendents d’arranjar. I no s’ha fet res demostrant la incapacitat i passivitat del tripartit. Els actuals membres del govern no tenen la formació o les ganes necessàries per tirar endavant una gestió adequada. I la ciutadania, davant d’aquesta situació insostenible, ha de reaccionar.- A grans trets: carrers nets, barris segurs, famílies ateses, mobilitat ordenada i educació en llibertat.- En primer lloc, a nosaltres no ens agrada parlar d’expulsió. Sant Cugat no expulsa a ningú. Una altra qüestió és que hi hagi gent que no s'ho pugui permetre. Ara bé, expulsió és quan algú fa fora a algú d’un lloc. I aquí ningú fa fora a ningú.- Doncs simplement no disposes dels recursos que hauries de tenir per quedar-t’hi. I aquí és quan hauríem d’analitzar si les administracions públiques haurien de moure fitxa perquè t’hi poguessis quedar. Al cap i a la fi, aquest és un problema que s’està veient a tot arreu i cada vegada amb més intensitat. Les grans ciutat i els seus entorns acostumen a experimentar aquest fenomen, sobretot en aquells indrets que poden presumir d'una forta capacitat econòmica. A més a més, val a dir que en el cas de Sant Cugat el propi consistori està agreujant la situació apujant paulatinament i sense fre els valors cadastrals, trobant-nos amb la ciutat amb les taxes d’IBI i plusvàlues més altes de l’Estat.- Coincidim en que les polítiques per enfortir un parc d'habitatge públic són una prioritat i s’han d’anar implementant; però això tampoc vol dir que l’Ajuntament hagi d’anar regalant pisos. La qüestió és important i no té fàcil solució. Ara bé, tampoc es pot enganyar la gent. Mai hi haurà 2.000 habitatges de protecció oficial al projectat barri de Ca n’Ametller . Si l’Ajuntament no és capaç ni de mantenir la ciutat com cal, com es pretén garantir aquesta previsió?- No ens podem conformar ni comparar amb la resta de ciutats del nostre entorn perquè Sant Cugat parteix d’una idiosincràsia diferent. Si ens emmirallem amb la resta de municipis limítrofs, que estan molt malament, no anirem bé.Segons les últimes xifres del Ministeri d’Interior, Sant Cugat ha registrat un significatiu increment dels fets delictius en un 23,5% des del 2019 (passant de 4.201 a 5.189 ). No ens hem d’amagar i hem de dedicar tots els esforços a reduir aquests percentatges. La sensació d’inseguretat està augmentant cada dia.- Si ens volen titllar d'alarmistes perquè considerem que ningú hauria de patir un atracament o un robatori a casa, que ens ho diguin. Amb els delictes tenim un nivell de tolerància zero. I fins que no ens apropem a números residuals, per responsabilitat, continuarem incidint.- Quan parlem d’abaixar impostos no parlem que sigui quelcom immediat. La gestió econòmica del tripartit ha estat nefasta i ara tocarà pagar els plats trencats. Com és que amb un pressupost que no para d’incrementar-se acabem amb dèficit? Això és perquè s'ha estat fent una previsió d’ingressos completament errònia i ara se’ns ha generat un forat. Tots podem dir que tindrem un pressupost de 200 milions d’euros i planificar en aquesta línia; ara bé, si després no els tenim, ens estampem. Han volgut construir un castell a l’aire sense fonaments per inflar les partides en matèria de Drets Socials i Habitatge. I feia temps que s’estava avisant que aquesta situació acabaria passant. L’ informe tècnic de l’interventor és demolidor . S’hauria d’haver anticipat que tindríem una menor recaptació.

Álvaro Benejam, alcaldable del PP per a les eleccions municipals del 2023. Foto: Sergi Baixas

Álvaro Benejam aborda la reconstrucció del partit després de quedar fora del consistori. Foto: Sergi Baixas

Cal fer una gestió eficient, fent una previsió d’ingressos realista i amb un repensament de totes les despeses perquè n’hi ha que són supèrflues, com ara la nova sala de plens que ha costat prop de 300.000 euros . Amb aquests diners, jo hauria preferit que s’haguessin tapat mig centenar de sots de la ciutat. I, pel que fa a la baixada d’impostos, creiem que l’Ajuntament té la fortalesa suficient per revertir aquesta situació i després abaixar els impostos sense malmetre els serveis que s’estan prestant actualment.- El caos circulatori del centre és insuportable. Nosaltres, per exemple, modificaríem i eliminaríem alguns trams de l’ Anella Verda , com la secció del carrer de Francesc Moragas que està bloquejant una de les principals artèries de la ciutat. A més a més, la implementació de la Zona de Baixes Emissions també ha estat un autèntic desgavell.- No perquè estem obligats per una normativa europea. Ara bé, ho haguéssim implementat d'una forma molt diferent. El tripartit ha apostat directament per tancar la ciutat a determinats vehicles sense l’acompanyament d’alternatives de mobilitat ni ajudant a aquelles persones que no es poden permetre canviar de cotxe. Cal ampliar les moratòries i que s’atorguin ajudes econòmiques per part de les administracions públiques.- Perquè la seva aportació a la societat és incalculable. Són les que generen més persones que esdevindran futurs cotitzants i permetran el sosteniment del sistema; com, per exemple, el de les pensions. Tenint en compte que portar un nen al món és molt car, cal augmentar les prestacions econòmiques a aquestes famílies.- Per una banda, com comentes, el nostre objectiu és recuperar el nostre votant que en el transcurs dels darrers comicis hem anat perdent. A dia d’avui, presentem una alternativa de govern molt atractiva i un projecte que respon a les necessitats reals de la ciutadania que, creiem, ens permetrà reconquistar aquest electorat. I, per altra, volem atraure a nous votants que escapin de sectarismes relacionats amb dinàmiques supramunicipals i que estiguin realment preocupats per la deriva de la ciutat.- Doncs amb qualsevol formació que tingui com a objectiu principal treballar només per Sant Cugat, deixant de banda les influències de carie nacionals, i que estiguin d’acord amb la necessitat de repensar l’economia, les despeses, els impostos, la mobilitat, la seguretat i el manteniment urbà. Cal treballar exclusivament per la ciutat sense distraccions.- No. Nosaltres parlarem amb tothom que estigui dins de la llei i tingui la voluntat de recuperar Sant Cugat. Tanmateix, considero que hi ha partits que estan més fora de la Constitució que Vox com ho seria la CUP.- Penso que no. És una afirmació de caire polític fonamentada en una mirada sociològica força xocant de Sant Cugat i que no té la intenció de menysprear cap votant. Ara bé, realment, que la CUP governi una ciutat com aquesta és una “rara avis” perquè es tracta d’una formació que no comparteix l’ADN de la majoria de la ciutat.