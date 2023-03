L'Ajuntament repartirà més 200.000 euros entre el teixit econòmic local per sufragar costos energètics

L'Ajuntament ha obert una línia d'ajuts econòmics per ajudar. Amb una dotació dei fins que s'esgoti la partida, la subvenció serà d'un màxim de mil euros per persona independentment del nombre d'establiments.Això sí, els beneficiaris han de ser persones físiques o jurídiques amb un volum anual de negoci que no superi els dos milions d'euros i que desenvolupi l'activitat econòmica a la ciutat, en l’àmbit del comerç al detall de productes alimentaris o productes industrials, restauració, serveis d’alimentació o serveis personals.En aquest sentit, s'admet com a despesa subvencionable, correctament justificada, l'import de la, en el local comercial o de serveis. Pel que fa als requisits, l'activitat havia d'estar donada d'alta i en funcionament des d'abans del 31 de març de 2021. Tanmateix, aquesta prestació és perfectament compatible amb qualsevol altre ajut destinat a la mateixa finalitat.El període de presentació de sol·licituds s’iniciarà dia següent de la publicació de les bases al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i s'allargarà fins a l'11 d'abril. Una iniciativa impulsada en el marc del programa ApropAMB per la cohesió social, l'economia de proximitat i la coproducció de serveis.