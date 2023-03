Per què la rehabilitació de l'emblemàtica masia de Can Cabassa topa amb el rebuig veïnal?

"Interès públic"

Fa mesos que el govern va presentar una iniciativa per-inclosa a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya i qualificada com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL)- que alhora permetés "". Així doncs, el tripartit ha anat avançant en una modificació urbanística de l'àmbit per, a banda de garantir la conservació del patrimoni, contemplar també l'aprofitament de l'espai -d'uns 11.000 m2- per construir-hi unai unaNo obstant això, des del primer moment la proposta va quedar constantment eclipsada peli s'ha acabat aparcant recentment fins al pròxim mandat. "", ja va alertar amb contundència la presidenta de l'Associació de Veïns de Can Cabassa i Mas Gener,, durant l'acalorat transcurs de l'últim Consell de Barri de Mira-sol.I aquesta fervorosa oposició, s'ha tornat a visibilitzar aquest dilluns durant l'Audiència Pública del ple de març. En la seva intervenció,, representant de l'AAVV, ha demanat que se suspengui la tramitació per la modificació del PGM davant d'unde la finca i que només té un", l'inversor que construirà la residència d'estudiants a tocar de l'Hospital General de Catalunya. Un moviment que qualifiquen de "" ja que, avisen, la propietat va comprar la masia per tres milions i ara la voldria vendre a l'Ajuntament pel doble.Amb el mateix to, Rojas ha carregat contra la" del procés mentre reivindica que s'abordin els "" de l'entorn, com ara l'alta mobilitat en hores punta, l'excés de vehicles davant de la manca de places d'aparcament, la contaminació acústica i l'augment de robatoris al districte. Un escenari que, asseguren, només faria que veure's agreujat amb l'obertura d'aquest nou equipament.Per la seva banda, des de l'executiu local, la tinència d'alcaldia de Desenvolupament Urbà,, ha defensat l'"" de la proposta que aconseguiria, al mateix temps,. En tot cas, Duch ha insistit que el projecte es troba en una fase "molt inicial" i que estan disposats a revisar els futuribles usos de l'espai -destinat a la restauració i celebració de casaments fins al 2019- per garantir elDes de l'oposició, el portaveu de, ha dit que, com a projecte "rellevant" aprovar-lo a pocs dies de les eleccions no resultava idoni. Així doncs, es va acordar deixar el projecte al calaix per tornar-lo a revisar després dels comicis recollint l'opinió del veïnat afectat. Per la seva banda, el portaveu de, ha considerat que hi ha hagut una manca de transparència per part de l'administració en tot el procés tal com, asseguren, també és el cas en el desenvolupament de Ca n'Ametller