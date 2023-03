Dissidència Sònica arremet contra el «dèficit cultural» de Sant Cugat

"Nosaltres mai hem demanat cap subvenció pública perquè creiem que hem de caminar sols. Ara bé,". Amb aquestes paraules,, membre de, ha implorat durant l'Audiència Pública que l'Ajuntament de Sant Cugat deixi de posar pals a les rodes a les entitats culturals que volen actuar a la via pública. "En aquesta ciutat no només no s'ha fet res -per protegir-nos- sinó que s'ha jugat a la contra", ha lamentat davant les limitacions a l'hora de permetre la celebració d'activitats al carrer.En aquesta línia, i carregant contra el "" del municipi que a dia d'avui continua sense tenir una sala de concerts, Segura ha demanat explicacions per unpel que fa a les restriccions recollides a l'"ambigua, classista i inclús ofensiva". En concret, s'ha mostrat especialment preocupat per l'aplicació d'un nou criteri que obligaria les pròpies entitats aexigits per l'administració local.En el torn de resposta, la tinenta d'alcaldia de Cultura,, ha assegurat quei que eld'aquests limitadors. De totes maneres, sí que ha reconegut que l'ordenança en qüestió podria estari que segurament caldria revisar-la.