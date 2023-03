El govern aprova una modificació pressupostària per blindar les subvencions a les entitats

El ple ordinari de març de l'Ajuntament de Sant Cugat ha donat llum verda a unaper pagar lesper a aquest 2023. Un moviment imprescindible per garantir l'arribada d'aquesta ajuda -no fa falta amb les de lliure concurrència- després de ladel 2022. Aquests diners provenen delde l'exercici anterior que va ser de 15 milions d'euros.Una tramitació que la tinència d'alcaldia d'Economia i Hisenda,, ha celebrat perquè blinda les partides i, ara, les entitats locals tinguin laque acabaran cobrant malgrat l'brandada pels partits de l'oposició que, assegura, han "".Per la seva banda, el regidor de Junts,, hadel govern a aquestes entitats que "altruistament aporten tantíssim a tanta gent". "Una vegada més, ela l'hora d'atorgar les ajudes a aquells actors que més aporten a la societat i que", ha augurat Brugarolas per culpa de la falta d'un pressupost nou aprovat -arran de la prorrogació de l'anterior- que, afirma, s'hauria de tenir enllestit des de l'1 de gener. Tanmateix, ha insistit en la mala notícia que suposa que aquestes subvencions es financin amb romanent. "Votarem a favor perquè ens resulta impossible no fer-ho", ha sentenciat.Des de Cs, el portaveu, ha carregat contra un moviment "" a dos mesos de les eleccions alhora que hael procés d'atorgament d'aquests diners públics.