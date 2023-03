Pas endavant per endreçar l'atorgament d'ajudes socials

El govern deportarà a aprovació inicial el pròxim ple de març un nou. L'objectiu ésd'aquestes ajudes econòmiques amb un document que regularà la seva concessió a partir de criteris tècnics i jurídics per"Aquest reglament serà un instrument de primer ordre per fomentar les polítiques públiques socials", ha exposat el tinent d'alcalde de Drets Socials,. "Continuarem funcionant amb criteris d'equitat, però ara ho farem amb un reglament públic i específic queper garantir que les", ha assenyalat el cupaire.En aquest sentit, malgrat que els ingressos econòmics (indicador de la renda de suficiència - IRSC) continuen sent el factor determinant per l'atorgament d'aquestes ajudes, a partir d'ara s'incorporaran uns. Uns criteris que també s'abordaran de manera individual, cas per cas, per part dels tècnics de l'àrea de Drets Socials del consistori abans de ser resoltes. "Volem vetllar per", ha reivindicat Simarro.Així doncs, en cas d'aprovar-se el nou reglament, de cara al futur, a banda dels índexs econòmics també es tindran en compte els dèficits en les condicions d'alimentació o higiene; dificultats d'accés o manteniment de l'habitatge; les situacions de risc per motius laborals (atur); de problemes de salut greu o de malaltia mental; existència de membres amb necessitats educatives especials; o situacions de risc per a menors o persones vulnerables.Des del govern confien que, passat el període d'exposició pública i d'al·legacions, el reglament s'aprovi definitivament abans que acabi el mandat.