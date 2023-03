Valldoreix es compromet a la defensa dels drets de les dones

Un urbanisme més feminista

. Amb la mirada posada en el Dia Internacional de les Dones (), la Junta de Veïns de la Vila ha llegit un manifest i ha aprovat una sèrie d'actuacions de caràcteri en defensa dels drets de la meitat de la població.Arran d'una moció institucional, l'EMD es compromet, amb, a posar totes les eines de les quals disposa al servei de la defensa dels drets de les dones; i, a més a més, aTanmateix, l'administració valldoreixenca s'ha conjurat a continuar treballant per l'erradicació de la discriminació i l'assetjament sexual; a combatre contra la bretxa salarial; i fomentar la paritat de dones i homes als càrrecs de decisió per garantir una igualtat d'oportunitats.Durant el ple també s'ha aprovat per unanimitat una moció presentada per la CUP-PC per impulsar un. Així, el ple també s'ha compromès a dotar de pressupost l'organització dei tallers de debat amb l'objectiu de poder elaborar un mapa on s'especifiquin els espais més insegurs i poder fer-hi actuacions en clau d'accessibilitat, senyalització i il·luminació.Des de Cs, malgrat també votar-hi a favor, ha insistit que tot plegat es tracta de "solucions parcials" i que, complementàriament, també caldria destinar més recursos als cossos policials per garantir la seguretat al districte.