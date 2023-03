El Parc d'Alba, finalista a la principal fira immobiliària del món

El projecte de desenvolupament del Parc de l'Alba de Cerdanyola ésen la categoria de Best New Mega Developement als MIPIM Awards, la. Un certamen que s'està celebrant fins al 17 de març a Cannes (França) i que compta amb la participació de més de 2.400 empreses provinents d'una vuitantena de països.La resta de projectes destacats que es presenten a l'd'enguany són: Barcelona Centre, el nou 22@, els PDUAE de la Plana de Lleida i de la Conca d'Òdena, sectors residencials amb sòl disponible per a la promoció d'habitatge assequible, Biopol-GranVia de l'Hospitalet o Fira, a Cornellà de Llobregat. En aquesta edició s'uneixen al projecte Catalonia Trade & Investment i les universitats de Barcelona i el Campus Diagonal-Besòs de la UPC.Per la seva banda,, per segon any consecutiu,, segons la publició fDI Magazine del grup Financial Times. Catalunya, amb una forta aposta per la tecnologia i la sostenibilitat, empata amb la regió de l'Ile-de-France i se situa per davant de la Comunitat de Madrid o d'Escòcia, mentre que la capital catalana supera ciutats punteres com Berlín o Londres.La publicació també destaca l'aposta de l'Ajuntament de Barcelona perquè les empreses inverteixin en energia solar o la primera planta d'hidrogen verd d'Espanya. També posa en valor la iniciativa 'Plaça Barcelona', que utilitza la realitat virtual per promoure la ciutat i facilitar tasques com la cerca de feina.