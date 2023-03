Els regidors del PSC tornaran a encapçalar la llista electoral: «A nosaltres no ens fa falta canviar cap peça»

". Amb aquestes paraules que amaguen un dard als socis de govern d'ERC , la tinència d'alcaldia de Presidència del PSC,, ha anunciat laa les. Així doncs, a banda de Soler com a alcaldable, Elena Vila anirà en segona posició, José Gallardo en tercera i Pilar Gorina en quarta."Fem una molt bona valoració de la feina feta que ens ha convertit enen les polítiques d'innovació en els seus àmbits", ha reivindicat Soler després demarcat per la pandèmia, la crisi econòmica i el temporal Glòria. "Hem sabut adaptar-nos i hem fet unaen cadascuna de les nostres àrees", ha afegit reconeixent que, pel que fa a la seva cartera, caldrà continuar "endreçant" les finances de l'Ajuntament que deixa amb un "desequilibri pressupostari" Una declaració que la tinenta d'alcaldiaha volgut matissar: "Jo no sé si hem fet una feina excepcional, això ho haurà de dir la ciutadania, però sí que". En aquesta línia, ha destacat les victòries com a cap de Promoció Econòmica i Ocupació exposant que, durant els darrers quatre anys, s'ha consolidat una relació consistorial amb el teixit socioeconòmic de la ciutat. A banda, també ha remarcat la recent signatura del Pacte per a una Ocupació Digna i de Qualitat , haver assentat les bases per impulsar una economia social i solidària, i haver assolit els mínims històrics d'atur local.Per la seva banda,ha confessat que té diverses "espines clavades perquè encara queden moltes coses a fer". De totes maneres, ha reivindicat haver impulsat la Zona de Baixes Emissions local , l'Anella Vella, la pacificació dels entorns escolars i l'aposta per fomentar el verd urbà.Pel que fa a la regidora d'Educació,ha exposat que "ha gaudit trencant tabús que fins ara no es tractaven a la ciutat". Així, ha celebrat posar sobre la taula temes com la segregació, la inclusió i la detecció i abordament per respondre a les necessitats de les comunitats educatives i "arribar allà on el Departament no arriba". Del seu mandat, ha tret pit de la creació d'un centre de Formació Professional, el reforç de les figures de vetlladores a les aules i la cohesió amb les AFES.Respecte a la resta de noms que configuraran la candidatura socialista, Soler ha avançat que serà cremallera i que comptarà amb diversosper "enriquir" la llista.