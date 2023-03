Això és el que val incinerar els animals de companyia

Eltindrà unsper a enterrar. Així ho ha avançat el president de Cementiris de Barcelona,, anunciant un projecte valorat en 1 milió d'euros que també contempla instal·larper a la cremació d'aquests animals.I és que a dia d'avui, a Barcelona es fan prop dei, entre un 20% i un 30% d'aquests, s'estaria interessat a pagar més per a unActualment, la crema col·lectiva divideix la despesa entre els animals cremats.En aquesta línia, el cost individual rondaria els. "A priori ens pot semblar car perquè hi ha tractaments de crema col·lectiva molt barats"; però es tractaria d’un servei "més específic" per persones que volen tenir undel seu animal, ha relatat Badia.A més a més, en cas que els amos vulguin extres, com uno un lloc per llençar la cendra, el preu s'incrementaria 50 euros més. A banda, les sales del cementiri també s'adaptaran i es posaran a disposició per acollirBadia ha assegurat que aquest és unque incentivarà la demanda i la sensibilitat respecte a les restes dels animals de companyia.