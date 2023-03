Cs carrega contra la «propaganda electoralista» del tripartit amb Ca n'Ametller

ha denunciat aquesta tarda l' acte de "política propagandística" que es va viure ahir a la tarda al teatre de La Unió amb unabatejada com a "" on es mostraven els primers renders sobre com s'està projectant el futur barri de, l'últim gran sector pendent d'urbanitzar de la ciutat.En un comunicat, els taronges han denunciat quequan, com a partit del plenari, asseveren que, ja que el consideren "".Una inviabilitat que atribueixen a la necessitat que primer caldria materialitzar l'i que ADIF també es comprometés a assumir el cost del-un cost que des del tripartit expliquen que assumirien les pròpies promotores urbanístiques-. Tot plegat, tenint en compte que la legislació prohibeix la construcció d'habitatges a menys de 150 metres de vies de tren o autopistes per on circulin mercaderies perilloses, el que inhabilitaria el 80% del terreny seleccionat per a la construcció d’habitatge a Ca n’Ametller.De totes maneres, els liberals també denuncien que el(ERC+PSC+CUP), comptant amb la, hagi dissenyat aquesta "" a dos mesos dels comicis municipals.