Sant Cugat contemplarà el Cohousing cooperatiu per ampliar l'oferta residencial per a la gent gran

El passat mes de febrer, l'Ajuntament va aprovar una moció institucional presentada per Cs per impulsar el desenvolupament de fórmules del tipus deamb la voluntat d'Un format d'ideat per promoure la solidaritat, la cooperació i l'envelliment actiu dels residents. Un model que escapa de les lògiques especulatives, ja que en aquests equipaments es realitza unadels apartaments permetent l'accés dels usuaris a un preu més assequible.L'acord, assumit per totes les forces polítiques del plenari -i mantenint el compromís de desenvolupar una segona residencia pública -, també contempla “ampliar el debat sobre les diferents alternatives de models de residències per a gent gran incorporant la fórmula de les residències cohousing de tipus cooperatiu”; així com impulsar campanyes informatives sobre les característiques i possibilitats d’aquesta fórmula.