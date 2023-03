El Monestir de Sant Cugat obrirà nous espais fins ara tancats al públic

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l'Ajuntament es conjuren perde Sant Cugat, catalogat com a Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN), com a "exemple de transició de l'arquitectura romànica a la gòtica".La bateria de, que compta amb una-250.000 dels quals provinents del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)-, contemplarà la restauració de les façanes oest i est; lade les cobertes de llevant; elde coronaments i superfícies amb la finalitat de reparar lesions, evitar el deteriorament i recuperar la integritat física de l'església.A més, s'aprofitarà perde les cobertes per fer-les visitables mitjançant passadissos al voltant del cimbori -habilitant el recorregut que utilitzaven els monjos en època medieval-; mentre que, amb millor ventilació i il·luminació natural, també s'obriran unes portes d'accés per visitar diversos elements singulars sota la coberta, l'extradós de les voltes originals i el corredor romànic del mur nord.Tanmateix, les tasques de restauració patrimonial serviran per resoldre les filtracions que hi ha en alguns punts de les cobertes mitjançant la millora de la canalització de les aigües i la impermeabilització del punt de connexió entre les cobertes de llevant i la del cimbori.Està previst que les obres acabin a finals del 2023.