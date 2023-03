La reVolta es consolida a Sant Cugat amb més projecció internacional que mai

Qui participarà?

Equips participants de la reVolta 2023

UCI Women’s WorldTeams

UCI Women’s Continental Teams

Seleccions

es manté com a seu de laper a la quarta edició de la. Un certamen esportiu que enguany farà unamb la participació d'unaLa presència de diversos equips de la-que inclouen els dos equips catalans situats a l'elit internacional- consoliden la projecció de la ciutat vallesana elevant-la a la categoria UCI 1.1.Així doncs, la 4a edició tindrà lloc el pròximamb unDos equips de la primera categoria mundial, Movistar Team i Israel Premier Tech Roland, seran la referència de la participació d’una cursa que podria incloure encara nous equips participants en les properes setmanes. La llista d’equips confirmats continua amb la presència de dotze UCI Women’s Continental Teams entre els quals els dos equips amb llicència catalana en el pilot internacional, Massi-Tactic i Zaaf Cycling Team, juntament amb altres equips d’Espanya, Eslovènia, Alemanya, França i Noruega. A més, completarà la participació la selecció catalana, que estarà liderada per una de les referències actuals del ciclisme català, Mireia Benito, segona classificada darrere l’ alemanya Clara Koppenburg en la darrera edició Justament s’espera la presència de Koppenburg defensant el seu dorsal 1 amb l’equip Cofidis Women’s Team, entre d’altres equips de llarga trajectòria en el ciclisme internacional com el BTC City Ljubljana Scott eslovè o el Team Coop-Hitec Products noruec; l’alemany Canyon/SRAM Generation portarà a la reVolta una plantilla internacional i el Team Groupe Abadie francès compta a les seves files amb diverses ciclistes catalanes com la vigent campiona de Catalunya Emma Ortiz. Tampoc faltaran a la cita els equips espanyols UCI Bizkaia-Durango, Cantabria Deporte-Río Miera, Eneicat-CM Team, Farto-BTC i Laboral Kutxa-Fundación Euskadi, molts dels quals ja saben el que és participar a la reVolta en passades edicions.· Movistar Team Women (Espanya)· Israel Premier Tech Roland (Suïssa)· Bizkaia-Durango (Espanya)· BTC City Ljubljana Scott (Eslovènia)· Cantabria Deporte-Río Miera Women’s Cycling Team (Espanya)· Canyon/SRAM Generation (Alemanya)· Cofidis Women Team (França)· Eneicat-CM Team-Seguros Deportivos (Espanya)· Farto-BTC Women’s Cycling Team (Espanya)· Laboral Kutxa-Fundación Euskadi (Espanya)· Massi Tactic Women’s Team (Catalunya)· Team Coop-Hitec Products (Noruega)· Team Groupe Abadie (França)· Zaaf Cycling Team (Catalunya)· Selecció catalana