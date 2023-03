Un tsunami lila inunda el centre de Sant Cugat

FOTOS Sant Cugat es tenyeix de lila pel 8-M Foto: Sergi Baixas Foto: Sergi Baixas Foto: Sergi Baixas Foto: Sergi Baixas Foto: Sergi Baixas Foto: Sergi Baixas Foto: Sergi Baixas Foto: Sergi Baixas Foto: Sergi Baixas Foto: Sergi Baixas Previous Next

Prop d'unhan acudit aquest vespre a laconvocada pel. Unque ha inundat els cèntrics carrers de la ciutat sota el lema "". En aquesta línia, i amb la pandèmia ja a l'horitzó, cal destacar que ha estat una de les marxes més multitudinàries que ha vist el municipi en els darrers anys.La mobilització, d'ambient festiu, ha donat el tret de sortida a la plaça de Lluís Millet on s'ha aprofitat pera la qual s'enfronten les joves activistes dearran del tall de vies a l'estació de FGC de l'any 2018. Set noies amb una petició condemnatòria de tres anys de presó per a cadascuna i una multa econòmica conjunta de 26.000 euros Durant la ruta fins a la plaça d'Octavià, els col·lectius feministes han dut a termecontra immobiliàries, centres d'estètica i grans cadenes de supermercats. En aquesta línia, han reivindicat l'per. Malgrat alguna topada dialèctica amb els responsables dels establiments marcats, la jornada ha transcorregut sense incidències destacables.La protesta ha finalitzat a la plaça d'Octavià on, com és habitual, ha tingut lloc unaabans de la lectura del manifest i elsobre la muralla de pedra del Monestir. Tot plegat, amb un al·legat final a favor de l'i en contra de la violència masclista i LGTBI-fòbica, el racisme i la precarietat.