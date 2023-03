Sant Cugat clama a erradicar les discriminacions del sistema patriarcal

L'acte ha comptat amb les actuacions musicals de Núria Rossy Foto: Albert Canalejo - Aj. de Sant Cugat

Manifest del Dia Internacional de les Dones (8-M):



Un any més, i com cada any, el dia 8 de març se celebra el Dia Internacional de les Dones per reivindicar el feminisme i denunciar un sexisme que intenta perpetuar-se amb diferents formes. Des del món local volem reconèixer que som beneficiàries de dones generoses que ens han precedit, dones que van desplegar els fonaments d’una transformació eficaç per millorar les nostres vides en clau d’oportunitats, de drets, de recursos, d’inclusió civilitzatòria. Cal que aquest moviment no s’aturi. Volem seguir compartint aquesta capacitat femenina creadora i transcendent. Volem ser-hi per decidir, volem ser-hi per ser la veu compartida i el referent coral d’un horitzó sense hegemonies.



El Dia Internacional de les Dones és una jornada de reivindicació per a la lluita pels drets, la igualtat d'oportunitats, l'equitat i la justícia, i com a tal ha de ser una lluita conjunta de dones i homes. Aquesta jornada simbolitza l'esperit crític que ens conduirà a l’erradicació de les desigualtats, tot desmuntant les bases que permeten conductes hostils com l'assetjament sexual, la violència i la discriminació contra les dones. Les reivindicacions d’aquest dia són les de cada dia.



La nostra lluita és constant. Lluitem per eliminar estereotips, la discriminació laboral i salarial, contra la violència masclista, però sobretot per construir un canvi de paradigma amb la mirada posada en la plena igualtat d'oportunitats entre dones i homes.

Entre les metes de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, l’objectiu 5, d’assolir la igualtat entre els gèneres i apoderar a totes les dones i les nenes, i l’objectiu 10, de reducció de desigualtats, emplacen tant governs com organitzacions a garantir la igualtat d’oportunitats promovent legislacions, polítiques i mesures adequades per aconseguir-ho.



No obstant, aquests canvis estructurals per una transformació social requereixen una mirada feminista dels Objectius de Desenvolupament Sostenible en el seu conjunt: perquè no podem parlar de “treball decent i creixement econòmic” (ODS 8) sense un abordatge de la crisi de la cura o la bretxa salarial; o no podem assolir salut i benestar (ODS 3) sense una reivindicació de l’autonomia física i sexual de les dones.

Perquè malgrat els avenços aconseguits en les últimes dècades, encara el 95% de les persones que redueixen la seva jornada de treball per cura d’un tercer són dones; encara la bretxa salarial entre homes i dones al nostre país se situa en el 20,9%; encara l’any 2022 van ser assassinades 49 dones a mans de les seves parelles o exparelles i van créixer les denúncies per violència de gènere i per agressió sexual.



Els governs municipals tenim un compromís ferm amb la igualtat de gènere i treballem per millorar les condicions vitals de les dones a través de mesures i accions basades en l’anàlisi de la realitat territorial. Per això, en el marc de les competències locals, dediquem recursos per situar al centre de l’agenda política el foment de la coeducació, la igualtat laboral, la conciliació i la corresponsabilitat, així com impulsem campanyes de tolerància zero amb la violència masclista. Els governs municipals estem compromesos amb la incorporació de la perspectiva de gènere en les polítiques municipals.



Lluitem plegats, dones i homes, perquè el nostre esforç ens farà millorar la convivència i perquè el nostre camí desbrossarà el de les nostres filles.

Les dones formen part de la societat, part activa, principal i bàsica pel desenvolupament del futur. Per poder avançar, com a comunitat, s’ha de tenir en compte a totes les persones, indistintament, del sexe que tinguin. Per això, per reclamar aquesta necessitat imperiosa, perquè els governants reaccionin, perquè es legisli per aturar allò que és injustícia, tornem a alçar-nos i a manifestar-nos i ho farem sempre fins que aconseguim una societat justa i igualitària.



Aquest és el gran repte que tenim al davant i l’hem d’assolir amb la complicitat de totes les institucions i agents socials, sumant els talents i les potencialitats de cada persona vinculada als nostres pobles i ciutats, perquè només així podrem fer-ho realitat.

Elper acollir l'acte institucional en commemoració del Dia Internacional de les Dones (). Sota els arcs modernistes, s'ha fet lectura d'unllegit per representants polítics de tots els partits del plenari [pots llegir-lo més avall] acompanyat d'una sèrie d'actuacions musicals per part de l'artista santcugatenca"La pandèmia ens va fer redescobrir la importància de les cures i com les dones hi estem intrínsecament relacionades, i precisament per això parlem d'un àmbit poc reconegut, ni social ni laboralment", ha exposat l'alcaldessareivindicat la. "Hem de posar davant del mirall que aquesta societat que encara no és justa ni equitativa", ha recriminat la republicana davant d'un"Això està canviant, però encara tenim moltes dificultats com ara la...", ha enumerat la batllessa lamentant les transversalsque pateixen les dones abans de tenir un record per a totes les víctimes dePel 8-M, l'Ajuntament, de la mà de diverses entitats locals, ha organitzat una vintena d'activitats amb l'objectiu de "qüestionar i trencar" els estereotips i els rols de gènere per tal d'avançar cap a una societat més feminista i igualitària.