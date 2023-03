L'Horta Alliberada esquiva una segona ordre de desallotjament

La Ruth recollint enciams, una de les veïnes de Sant Cugat amb una parcel·la de l'horta Foto: Sergi Baixas

Sota la lupa de Lubrizol

Prop de mig centenar de persones han celebrat aquest matí del 8-M haver aconseguit la primera va tenir lloc el passat mes de setembre - de l'. Un projecte que va néixer el juny del 2020 per tal de "donar vida a unque el capitalisme i les burocràcies de l'Estat havien deixat abandonat fa més de 40 anys".Així doncs, elsde gairebé una hectàrea, ubicats al polígon industrial de Can Calders -al final de l'avinguda Cerdanyola-, actualment donen servei a unaque han dividit l'espai en diverses parcel·les per plantar. Un solar qualificat de sòl industrial ique és qui ha sol·licitat l'ordre de desallotjament."Demanem que, mentre no tinguin un pla d'acció, ens deixin continuar conreant sobre els terrenys", ha apuntat, representant dels parcers d'Horta Alliberada. "Som conscients que no som propietaris de l'espai i, en aquest sentit, en el moment que tinguin un planejament sobre la taula ens retirarem", s'han compromès amb la voluntat d'amb CaixaBank per evitar continuar patint en la incertesa. "No estem fent res dolent", ha assenyalat Castellón reivindicant la raó de ser del projecte com aNo obstant això, i davant d'aquesta fotografia, cal recordar que just al costat de l'Horta Alliberada es troba la planta química deque haurà de reduir l'emmagatzematge de productes químics perillosos per poder continuar amb la seva activitat després que els tribunals ratifiquessin l'anul·lació de la llicència ambiental per no adequar-se a les últimes modificacions en la normativa europea.Uns canvis que, en qualsevol cas, caldria atendre abans que Immocaixa pogués plantejar cap mena de reurbanització de la zona.