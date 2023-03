El moviment estudiantil talla els accessos de la UAB per la vaga feminista

🔴 En directe | El moviment estudiantil talla els accessos de la UAB per la vaga feministapic.twitter.com/OxY93vlOxt — NacióDigital (@naciodigital) March 8, 2023

🟣 #Vaga8M || El Moviment Estudiantil tanquem les facultats de la universitat i alcem els piquets perquè si nosaltres parem, tot s'atura. pic.twitter.com/8iYRECHAFW — SEPC UAB (@SEPC_UAB) March 8, 2023

Els'adhereix a lai s'ha organitzat per "" al campus durant tota la jornada. En aquesta línia,des de les 7 h del matí i s'han desplegat, i sent-ne conscient, aprofita el context per retallar-nos drets", relaten des del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) en un comunicat. "En aquest context, l'educació es converteix en una d'aquestes eines per reproduir la. Dia rere dia veiem com s'intensifiquen lesdins les aules, i això sumat a la falta de perspectiva feminista als plans docents, la manca de protocols efectius i l'auge de l'extrema dreta, acaba formalitzant un espai molt hostil per a les estudiants", denuncien els universitaris.Així doncs, des del SEPC reivindiquen lacom a únic model que permetria aconseguir una educació "veritablement feminista". Un model que, insten, té com a objectiu dotar les estudiants d'esperit crític, d'apoderament i organització col·lectives, de resposta a les necessitats locals de cada context i, en síntesi, de les capacitats de poder transformar radicalment la societat. "Volem defugir de les apropiacions que han fet les institucions de la coeducació i resignificar-la", han sentenciat.