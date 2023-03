El tripartit reconeix el «desequilibri econòmic» de l'Ajuntament: més despeses que ingressos

El govern té previst posar en marxa un "Pla de mesures per a la racionalització de la despesa i la millora dels ingressos" Foto: Aj. de Sant Cugat

Quines són les mesures correctores?

Cop d'atenció de l'interventor

. Una realitat de l'exercici del 2022 principalment motivada per laarran de la sentència judicial del Tribunal Suprem respecte a la nova fórmula de càlcul sobre l'impost de les plusvàlues (-11 milions d'euros), les "desmesurades" subvencions i taxes de llicències de les plaques fotovoltaiques (-1,5 milions d'euros) i la caiguda en la recaptació d'altres ingressos municipals (-3 milions).A banda, lesamb la destinació de més fons per pagar el personal (+3 milions); despeses financeres (+3 milions); l'increment del cost de l'electricitat, gas i carburants (+3 milions) derivat de la guerra d'Ucraïna; a banda del redimensionament de les contractacions dels serveis públics (+15 milions) i el Pla d'Asfaltat pel manteniment de la ciutat (+3 milions).Amb tot plegat, i gastant més del que s'ingressa, el tripartit es va veure obligat a posar en marxa un, que la tinència d'alcaldia d'Economia i Hisenda,, s'ha resistit a qualificar de retallades, permetent l'entre totes les àrees del consistori. El socialista ha detallat que cada àrea ha decidit particularment on racionalitzar costos i deixar de gastar.No obstant això, la-que compta amb una execució del 93%- deixa un. Una xifra que evidencia un "" que s'ha de corregir, però que en cap cas, assegura Soler, tindrà una afectació a la gestió diària de l'Ajuntament. "", ha resumit enviant una la ciutadania i entitats mentre afegia que cap dels serveis municipals que s'estan oferint a dia d'avui es veurà afectat.En aquesta línia, el socialista ha volgut carregar contra elque ha brandat l'oposició durant les últimes setmanes en relació amb unque, assegura, és fals i posa en qüestió la professionalitat dels tècnics de la casa.. No es pot jugar amb el prestigi de la casa", ha denunciat Soler. "Durant el mandat hem fet unadonant resposta a totes les necessitats de la ciutadania i dels proveïdors", ha sentenciat reconeixent que, d'ara endavant, implementaran un seguit deamb l'objectiu dede la casa gran. La liquidació passarà pel pròxim ple ordinari de març com a dació de compte.Més enllà d'afegir certes aportacions econòmiques externes i tirar endavant modificacions de crèdit, a mig termini el govern té previst posar en marxa un "" que podria representar un estalvi d'entre 5 i 8 milions d'euros anuals. Aquest pla, entre d'altres, contempla la implementació d'un nou sistema perl'àrea de contractacions, la reducció del termini de pagament de factures, la creació d'una empresa municipal de serveis per assumir-ne una gestió directa i l'actualització de les Ordenances Fiscals.Tanmateix, també s'apostarà per laque anirà acompanyada d'una". Finalment, també s'apunta a recaptar més diners en matèria deEn tot cas, durant la roda de premsa, el cap polític d'Hisenda sí que ha reconegut l'existència d'unes[avançades per part del regidor de Junts, Carles Brugaroles en un article d'opinió a Cugat Mèdia i que es recolliran en un annex]com ara: "deficient confecció del pressupost"; "polítiques poc clares i meditades" o "manca de cultura en el control financer".

