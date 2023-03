L'Ajuntament decreta serveis mínims municipals per la vaga del 8-M

Serveis mínims municipals

Serveis mínims als centres educatius municipals

L'ha aprovat per decret elsals equipaments municipals de la ciutat per la vaga feminista convocada aquest dimecres amb motiu del- Escola Catalunya: 1 auxiliar de suport logístic- Escola Collserola: 1 auxiliar de suport logístic- Escola Gerbert d’Orlhac: 1 auxiliar de suport logístic- Escola Joan Maragall: 1 auxiliar de suport logístic- Escola l’Olivera: 1 auxiliar de suport logístic- Escola Ciutat d’Alba: 1 auxiliar de suport logístic- Escola La Floresta: 1 auxiliar de suport logístic- Escola Pi d’en Xandri: 1 auxiliar de suport logístic- Escola Pins del Vallès: 1 auxiliar de suport logístic- Escola Turó de Can Mates: 1 auxiliar de suport logístic- Escola La Mirada: 2 auxiliar de suport logístic- Escola d’Art: 2 auxiliars de suport logístic (1 matí i 1 tarda)- Escola de Música: 2 auxiliars de suport logístic (1 matí i 1 tarda)- Casa Mònaco: 2 auxiliars de suport logístic (1 matí i 1 tarda)- Biblioteca Gabriel Ferrater: 2 auxiliar de suport logístic (1 matí i 1 tarda)- Casal Cultural de Mira-sol: 2 auxiliars de suport logístic (1 matí i 1 tarda)- Casino de La Floresta: 1 auxiliar de suport logístic- Casal Centre Cívic de Les Planes: 1 auxiliar de suport logístic- Casa de Cultura: 2 auxiliar de suport logístic (1 matí i 1 tarda)- Casal Torreblanca: 2 auxiliar de suport logístic (1 matí i 1 tarda)- Consergeria Ajuntament: 2 auxiliar de suport logístic (1 matí i 1 tarda)- Taulell d’informació Ajuntament: 1 auxiliar de suport logístic- Centre Sociosanitari la Floresta: 1 auxiliar de suport logístic- OAC: 1 gestor- Brigada: 1 oficial- Protecció Civil: 1 tècnic- Tecnologia: 1 tècnic- Comunicació: 1 efectiu- Territori: 1 arquitecte- Escola Municipal de Música/Conservatori: una persona de l’equip directiu i 1/3 de la plantilla- Professorat PFI/PTT: una persona de l’equip.- Escola Municipal d’Art i Disseny: una persona de l’equip directiu i 1/3 de la plantilla- Taller Triangle: un/a coordinador/a i 1/3 de la plantilla.- Escoles bressol municipals:- Director/a de les escoles bressol- Directors/es de cada centre- 50% de la plantilla: Gargot, Cavall Fort, Tricicle, Montserrat, Mimosa i El Niu; 2 educadors/es.