«Arriba massa tard»: SOS La Mirada refusa reunir‑se amb l'AAVV de Volpelleres

El passat 3 de març, l'(AVBV) va enviar una carta a la plataformaper tal de convocar-la a unaamb la voluntat de trobar una "" i desbloquejar l'actual situació d'estancament respecte a la construcció de l'escola.A l'escrit, incidint en els recents canvis de la Junta després de la dimissió del polèmic president Marc García , apel·len a donar sortida plegats a "dues qüestions innegociables": la. En aquesta línia, i com a entitat neutra, aposten per parlar amb les dues parts abans d'que pugui ser acceptada per tothom i que permeti dirigir-se a l'Ajuntament de Sant Cugat des d'una posició comuna.No obstant això, SOS La Mirada ha tancat la porta a l'oferiment: "". Malgrat agrair la iniciativa i l'interès per resoldre el litigi, recorden que el procés ja ha arribat a les mans dels tribunals a l'espera d'una resolució . Un pronunciament judicial que, sigui quin sigui el dictamen, sentenciarà el destí del futur equipament del barri.