La DGAIA assegura que no tenia coneixement dels «dèficits estructurals» del centre d'acollida de menors de Collserola

La directora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA),, ha assegurat queque el centre d'acollida de menors no acompanyats de Collserola presentava "dèficits estructurals" . Un equipament que es va habilitar l'any 2019 davant l'arribada massiva dea Catalunya, però que, dos anys i mig més tard, va haver de clausurar-se arran delamb manca de recursos, talls de subministraments constants i plagues de rosegadors.En una compareixença al Parlament, Cabanes ha exposat que l'espai havia de ser "" i que, en aquest sentit, van fer els; com ara posar parquet o pintar les habitacions. Ara bé, ha admès que elspels treballadors del Dispositiu d'Atenció Immediata (DAI) van anar sortint a la llarga. Gestionat per la CGT va exigir cessaments per part dels responsables alhora que el sindicat denunciava "abusos de poder" per part de la responsable del centre.Segons ha recordat la directora de la, l'espai es va posar en marxa a correcuita per atendre una "" dels infants i joves migrats que arribaven sols al país per la incapacitat d'abastar-ho tot des de les comissaries del territori. "Els infants s'esperaven moltes hores a la comissaria abans de ser traslladats al centre", per això, el dispositiu de Collserola havia de servir perquè tinguessin "unes hores de descans amb revisió mèdica, dutxes i connexió per comunicar-se amb les seves famílies", ha relatat. Un espai provisional quea l'espera de la construcció d'un equipament a Barcelona que no es va arribar a fer mai.Durant la seva defensa, Cabanas ha explicat que la casa "estava ben acondicionada" o que, com a mínim, "així ho semblava" i que durant les visites rutinàries dels primers mesosper part dels usuaris fins l'any passat.Pel que fa al trasllat temporal del dispositiu a, Cabanas exposa que perde la Serra calia. Mentrestant, la Generalitat continua buscant "ubicacions alternatives".ha reclamat a lacessaments per la situació "" viscuda alubicat a. Elvas i es va haver de traslladar a un altre indret del Vallès després de lesfetes públiques pels treballadors sobre el. L'equip va denunciar les condicions de l'espai tant per "" com per falta de material, talls de subministrament i plagues de rosegadors.Des d'aleshores, la Creu Roja -entitat gestora del centre- estàinternament. No obstant això, els treballadors reclamen directament elde la referent del centre i de tothom qui hagi participat activament en els fets denunciats. A més, també es queixen de "" de la responsable del centre amb "". El sindicat lamenta que encara no s'hagi derivat cap conseqüència.Pel que fa al nou centre, els treballadors demanen unpel desplaçament fins al nou edifici o que la jornada laboral s'iniciï quan comencen el desplaçament. A més, volen "" i un "dels responsables dels projectes amb els diferents centres que gestiona", entre altres demandes.Fonts de la Creu Roja han assegurat que van posar a disposició dels treballadors un, però que van haver de retirar-lo perquè la participació va ser molt baixa. També reivindiquen que es va haver de buscar un altre equipament en un temps rècord.