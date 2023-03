Laura Jou ultima el rodatge de «Caída Libre» al CAR de Sant Cugat

Belén Rueda a la roda de Premsa del Festival de Sitges Foto: ACN

La cineasta barcelonina, directora de "La vida sense la Sara Amat", ultima aquests dies eldel seu segon film "" a la capital catalana. Una obra on l'actriues posa en la pell d’una, d’uns 60 anys, que està “per la separació abrupta del seu marit que se’n va amb una dona més jove”.Tal com ha explicat la directora en declaracions a l’ACN, la protagonista farà “l’impossible per” en un film que descriu un "" sota un entorn esportiu d'elit. En aquest sentit, cal destacar que bona part de la pel·lícula també s'ha rodat alA banda de Rueda, la cinta també comptarà amb les actuacions d'; amb un guió signat peri una banda sonora de la mà de. J Bayona, Belen Atienza, Oriol Maymó i Sandra Hermida apareixen com a productors. Jou espera estrenar la pel·lícula a finals d’any, però encara no ha avançat una data concreta.