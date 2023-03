El PP es conjura per tornar a ser «decisius» en la governabilitat de Sant Cugat

Imatge de l'acte del Partit Popular al Casal de Mira-sol Foto: PP Sant Cugat

Una "ciutat estratègica"

Elha acollit aquesta tarda la presentació oficial d'com a candidat alcaldable del(PP) a les eleccions municipals del 2023 a. Prop de 300 persones han assistit a l'acte per escoltar de primera mà el discurs d'"ordre" dels blaus.Durant l'atenció als mitjans de comunicació, Benejam s'ha reivindicat com la formació política que presumeix delper afrontar els comicis per tal de "" Sant Cugat. Una ciutat que, assegura, ha caigut en la "" durant els darrers anys havent-se disparat les. A banda, també ha apostat perdel municipi, lai l'exigència per laSota aquesta fotografia, agreujada pel tripartit davant la seva "", el popular fa una crida al vot per poder-després de quedar fora l'any 2019- i adel municipi per fer front al "malestar ciutadà". En qualsevol cas, però, s'ha negat a desvelar quines aliances polítiques veuria amb millors ulls en cas de tornar a esgarrapar regidories.Per la seva banda, el president del PP de Catalunya,, que també ha acudit a l'acte que no s'ha estat a elogiar la figura, trajectòria i tarannà polític de Benejam per conquerir una "" a Catalunya. En aquest sentit, Fernández ha carregat contra l'"esoterisme" que suposa que laestigui governant a Sant Cugat que, com els comuns a Barcelona, opten pel "lletgisme" preferint tenir "casals okupes plens de merda als millors hotels del món".La jornada també ha comptat amb la presència del president provincial de Barcelona del PP i alcaldable popular a Castelldefels,. Durant el seu parlament, Reyes ha volgut incidir contra elsde les quals culpa, entre d'altres raons, al fet que existeix un percentatge molt elevat d'agents de les policies locals que prefereixen, per comoditat, fer tasques administratives a patrullar.Els alcaldables de Junts i del PSC, Josep Maria Vallès i Pere Soler, també han fet acte de presència a l'acte dels populars.