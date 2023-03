Millores tecnològiques per caçar els infractors de les Zones de Baixes Emissions

Zona de Baixes Emissions Foto: Ricard Novella

La nova Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica obliga les ciutats europees de més de 50.000 habitants a desenvolupar unaper aconseguir unper a la ciutadania. Fins ara, centenars de municipis de tot Europa ja han començat a implementar aquesta mesura, entre els quals hi ha diversos de la metròpolis de Barcelona on s'han instal·lat prop deque realitzen lectures constants de les matrícules i van confrontant la informació recollida amb la base de dades de la Direcció General de Trànsit (DGT).Davant d'aquesta realitat, la companyiaha tornat a ser seleccionada pera través d'un entorn cloud que gestiona la lògica de comunicació entre els dispositius dei els sistemes d'informació dels cinc municipis de la ZBE de les Rondes de Barcelona --,"Estem molt satisfets d'aquest projecte perquè considerem que esdevé unen el camí cap a una mobilitat més sostenible", ha reivindicat el director general de SEIDOR Opentrends,, qualificant la plataforma d'"" per a millorar la qualitat de vida dels ciutadans.Així doncs, per gestionar tot el procés d'una manera, l'empresa ha desenvolupat una plataforma que permet integrar totes les fonts de dades, incloent-hi les pròpies càmeres de captura de matrícules, els arxius de la DGT, el Sistema de Control de Contaminació Atmosfèrica (SCCA) o la lògica de sancions i exempcions pròpies a l'àmbit territorial per l'Tanmateix, utilitzant(seguiment sobre la base de KPIs, anàlisi de millora, transformació de processos, optimització de serveis, etc.), la plataforma està preparada per utilitzar tècniques de "machine learning" i d’per preveure condicions futures i així poder implementar(com, per exemple, optimitzar el control del trànsit en determinades condicions per preservar la qualitat de l'aire).