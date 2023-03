Consulta el programa d'activitats per l'Aplec de Sant Medir 2023

Programa d'actes de l'Aplec 2023



8.30 h Sortida a peu dels Gegants de Sant Cugat cap a l’Ermita de Sant Medir



9.30 h Entrega de la bandera per part de la Penya Regalèssia als Banderers de Sant Medir 2023, Taller Jeroni de Moragas, a la plaça de Lluís Millet.



9.45 h Cercavila dels Banderers de Sant Medir fins a la plaça de la Vila, acompanyats per la Cobla Contemporània



10.00 h Recepció de l’alcaldessa als Banderers a la plaça de la Vila. Mostra de la batucada del Taller Jeroni de Moragas i xocolatada popular



10.30 h Sortida cap a l’Ermita de Sant Medir



Actes a l’entorn de l’Ermita de Sant Medir:



12.00 h Ballada de sardanes amb la Cobla Contemporània



12.45 h Toc de campanes: arribada dels Banderers i els Gegants. Recepció institucional de l’alcaldessa de Sant Cugat



12.45 h Actuacions de cultura popular i tradicional amb Geganters de Sant Cugat, Bastoners de Sant Cugat, Castellers de Sant Cugat i Caparrots de Sant Cugat acompanyats de l’Escola de Música Tradicional de Sant Cugat



13.15 h Ofici religiós organitzat per la Parròquia de Sant Pere d’Octavià



14.00 h Parlaments i entrega de llaçades a les colles de Sant Medir



14.30 h Ballada de sardanes amb la Cobla Contemporània



Actes a l’església del Monestir de Sant Cugat:



20:45 h Concert d’orgue a càrrec de Marc Díaz (Director del Cor Cererols de Montserrat)



Altres activitats relacionades



Dimecres 1 de març



19.00h Conferència a càrrec de Domènec Miquel (Historiador del Grup d’Estudis Locals) i Ramon Dilla Martí (professor del Dep. d’Història de l’Art de la UB) al Museu del Monestir



Dissabte 11 de març



11.30h "La festa de l'Aplec de Sant Medir" a càrrec del Taller Jeroni de Moragas a la plaça d'Octavià. Una celebració amb entitats de cultura popular i acció artística amb participació oberta a la ciutadania. En commemoració dels 50 anys del Taller Jeroni de Moragas

ultima els darrers preparatius per a celebrar aquest divendres 3 de març l'. Els actes de la Diada donaran el tret de sortida a les 8.30 h del matí a la plaça de la Vila abans d'iniciar elfins a l'esplanada de l'ermita collserolana.Una comitiva que, enguany, serà encapçalada pels banderers del Taller Jeroni de Moragas . Una entitat valldoreixenca que acaba de celebrar 50 anys de servei a la ciutat per una major inclusió social i laboral de persones adultes amb diversitat funcional intel·lectual, malaltia mental i trastorn de l'espectre autista (TEA).Per a aquesta edició, cal destacar que l'al Camp del Miracle s'ha tornat a endarrerir fins a les 13.15 h després de laviscuda l'any passat entre les colles i l'Ajuntament de Sant Cugat. I és que el consistori vallesà va decidir unilateralment avançar la celebració de l'ofici religiós per "" el conjunt d'activitats organitzades al llarg de la jornada a l'espai, trencant ambi provocant un importantentre les colles barcelonines, ja que no arribaven a temps per assistir a la tradicional cerimònia. Amb aquesta, s'aconsegueix sufocar la crisi que amenaçava en crear un cisma entre Barcelona i Sant Cugat