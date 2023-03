Una nova promoció d'habitatges sobre les runes de La Xesca

El llegat de La Xesca

Un nou edifici amb 24 habitatges, aparcaments, trasters, un coworking i un local comercial. Tal com ha avançat Cugat Mèdia, la promotoraha detallat els futurs espais que s'aixecaran sobre les runes de l'emblemàtic edifici de La Xesca . Un indret "alliberat" a la cua de l'avinguda de Cerdanyola, referent en la història recent de la ciutat, que va ser enderrocat a principis de novembre i va acabar de col·lapsar el projecte juvenil.Batejada com a, la nova promoció comptarà amb uns habitatges d'entre 65 i 95 metres quadrats, d'un o dos dormitoris i amb opció de plaça d'aparcament i traster.L'any 2016, després de quedar buit per un possible cas d', un grup de joves va decidirperquè acollís lad'unque naixia amb la voluntat de donar resposta a laal barri del Monestir-Sant Francesc. Unamb la idea de seguir l'estela dels orígens reivindicatius de l'any 2000 amb l'okupació del casal de Torreblanca.Així doncs, durant els darrers anys, aquest col·lectiu juvenil va "omplir de vida" el bloc organitzant en el seu interior xerrades, tallers d'autodefensa, concerts i, fins i tot, classes de ioga. Quatre anys d'a larespecte a un predominant "model consumista, masclista i alienant que no té en compte les nostres vides". Fins que va ser apuntalat.I és que l'any 2020, el bloc va patir un incendi . Afortunadament, en el moment de l'incident no hi havia ningú a l'interior i no es van haver de lamentar danys personals, però l'edifici va quedar. Poc després, sota l'acusació de ser "", l'Ajuntament va apuntalar totes les entrades a l'immoble apel·lant al risc de la seguretat arran deUn any més tard, els joves de La Xesca decidien okupar un altre espai buit al carrer Borrell per donar continuïtat al projecte del casal; però aviat també eren desallotjats. A hores d'ara, la Xesca continua sense seu física però el seu. Al cap i a la fi, com el lema de la pròpia entitat proclama: "La Xesca són més que quatre parets".