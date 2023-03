Marc García dimiteix com a president de l'AAVV de Volpelleres

El president de l'(AVBV),ha. En un comunicat traslladat als socis, García relata que la decisió ha estat estrictament motivada per qüestions de caràcter laboral i de conciliació familiar. Així doncs, justifica la sevaal·legant que la seva disponibilitat s'ha vist "reduïda notablement" i ja no li permet continuar desenvolupant una gestió adient a les necessitats de l'entitat.De totes maneres, afirma García, esdel pròxim president per tal d'assessorar-lo i compartir tota l'experiència adquirida durant la seva trajectòria al capdavant de l'associació. "és un barri nou i necessita créixer amb equipaments per a tot el veïnat; i per això és important que l'", ha sentenciat García.En qualsevol cas, cal recordar que García va protagonitzar una profunda crisi a l'interior de l'associació veïnal a finals de novembre arran del seu posicionament públic respecte al conflicte entre la comunitat educativa dei els ecologistes de la plataforma, trencant així amb lade l'AAVV. Uns fets que van resultar amb la dimissió de dos membres de la junta.Sigui com sigui, davant d'aquest nou escenari, la Junta Directiva de l'entitat convocarà una Assemblea General extraordinària pel pròxim 14 d'abril per. En aquesta línia, insten que qualsevol associat que estigui interessat a assumir el càrrec o vulgui a formar part de la direcció s'adreci a través del correu info@avbv.org.Mentrestant, la presidència serà assumida de manera interina per part de; el membre de més edat de l'actual Junta Directiva i candidat a la llista electoral d'ERC per als comicis municipals del 2023 a Sant Cugat.